El PSOE de Badajoz denuncia que el histórico puente de Palmas se ha quedado sin iluminación artística

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha denunciado a través de un comunicado que el puente de Palmas se ha quedado si su iluminación artística y está «a oscuras». Los socialistas recuerdan que ya habían advertido en 2024 y 2025 del deterioro progresivo del sistema ornamental del puente. En aquel momento se detectaron numerosas luminarias que no funcionaban y tramos completos que quedaban en penumbra. «Lo que entonces era una iluminación claramente insuficiente se ha convertido ahora en la desaparición total de la iluminación artística», denuncia.

El PSOE señala que las imágenes tomadas el miércoles y en días anteriores muestran que el puente únicamente mantiene la iluminación funcional, es decir, las farolas del tablero.

"No es un elemento urbano cualquiera"

Desde el PSOE recuerdan que el puente de Palmas «no es un elemento urbano cualquiera». «Se trata de un Bien de Interés Cultural y de una de las imágenes más representativas de Badajoz. Con más de medio kilómetro de longitud y más de treinta arcos, «constituye uno de los puentes históricos más importantes del suroeste peninsular y un referente visual para residentes y visitantes», describen.

Por ese motivo consideran «especialmente preocupante que el deterioro del sistema haya pasado de una iluminación escasa a un apagón completo sin que, por el momento, se haya ofrecido ninguna explicación».

Los socialistas recuerdan además que la iluminación monumental forma parte de la puesta en valor del patrimonio histórico y contribuye a realzar la lectura arquitectónica de los monumentos durante la noche. En el caso del puente de Palmas, la iluminación ornamental está concebida para destacar la sucesión de arcos y la fábrica de piedra del conjunto, permitiendo apreciar su estructura y su valor histórico también en horario nocturno. El PSOE espera que el ayuntamiento actúe con rapidez para recuperar la iluminación artística del puente de Palmas.