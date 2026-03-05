"No quiero problemas, quiero trabajar": habla el empresario del Circo Encantado tras el acuerdo en Badajoz

Después de casi una semana de incertidumbre, negociaciones y polémica administrativa, el Circo Encantado ya tiene ubicación definitiva en Badajoz. La carpa se levantará finalmente en el aparcamiento en superficie situado junto al parque canino del Cerro del Viento, una de las cuatro alternativas planteadas por los propios circenses y que ha recibido el visto bueno de los servicios municipales.

Con el acuerdo cerrado, los operarios comenzaron este jueves a montar la estructura con el objetivo de estrenar el espectáculo este mismo viernes. El empresario del circo Devis Sami Rossi se muestra aliviado tras varios días de tensión. "Con mucha ilusión para trabajar porque veo que todo va para adelante", asegura mientras supervisa los trabajos de instalación.

Una semana de polémica

La situación llega después del episodio vivido el pasado viernes, cuando la Policía Local ordenó el cierre del circo minutos antes de su primer pase en la explanada junto al puente Real al considerar que no contaba con los permisos pertinentes. Aquella decisión desató seis días de conflicto entre los responsables del espectáculo y el consistorio.

Rossi reconoce que han sido días intensos. "La presión mediática, más que otra cosa, ha sido fuerte", afirma. Aun así, insiste en que su prioridad nunca ha sido prolongar la disputa. "Al final hay que trabajar y lo que quiero es trabajar, no quiero otra cosa", subraya.

40 montadores

El empresario explica que ahora mismo el objetivo es llegar a tiempo al estreno. "He tenido que contratar gente para montarlo y acabarlo entre esta noche y mañana por la mañana", detalla. Actualmente trabajan en el recinto unas treinta personas, aunque el equipo se ha reforzado para acelerar el proceso. "Ahora por el momento hay unas 30, pero he traído otros 10 para darle un golpe", comenta.

El responsable del circo recuerda además que muchos de los que participan en el montaje son también artistas. "De los 30 no todos son montadores, son artistas también, y el miedo mío es que si les machaco después en la función van a estar cansados", explica. Aun así, destaca la implicación del equipo.

"Me interesa que me dejen trabajar"

Tras varios días sin actividad, las pérdidas económicas han sido inevitables. Sin embargo, Rossi deja claro que no pretende prolongar el conflicto en los tribunales. "Mi abogado me comentó qué hacemos, pero yo lo que no quiero es buscar problemas", señala. "Esta pérdida no la va a cubrir nadie, pero llevarlo a juicio no me interesa. A mí lo que me interesa es que me dejen trabajar y ya está", insiste.

Pese a todo, el empresario asegura haber sentido el respaldo del público durante estos días. "Mucha gente se ha acercado con ánimo de venir", cuenta. De hecho, confía en que la expectación generada se traduzca ahora en una buena respuesta. "Esperamos mucha gente porque hay mucha expectación", afirma.

El espectáculo

El espectáculo que llegará a Badajoz mezcla números circenses con una historia teatral. "Más que hacer circo, es una obra de teatro dentro de una carpa", explica Rossi. La trama gira en torno a una misteriosa mansión donde viven distintos personajes fantásticos. "Hay vampiros, fantasmas, acróbatas… todo gira alrededor de una historia que lo va conduciendo", detalla.

Sobre el escenario participarán alrededor de treinta artistas con disciplinas muy variadas. "Hay acróbatas, magos, números de riesgo, monólogos y unos payasos muy buenos", destaca. "La historia hay que verla", insiste.

El Circo Encantado permanecerá instalado en el Cerro del Viento hasta el próximo 22 de marzo con funciones de jueves a domingo. Rossi, después de una semana marcada por la incertidumbre, se queda con lo esencial: "Lo importante es que ya estamos montando y que Badajoz va a poder ver el espectáculo". Y remata con una invitación directa al público: "Que se acerquen, que van a ver lo que es el espectáculo de verdad".