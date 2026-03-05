La teniente de la Guardia Civil Cristina Triguero, destinada en Jerez de los Caballeros, medallista en el Campeonato Nacional Militar de Esquí

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha recibido este jueves a una teniente de la Guardia Civil Cristina Triguero, actualmente destinada en Jerez de los Caballeros (Badajoz), tras conseguir la medalla de plata en la modalidad de esquí alpino en el Campeonato Nacional Militar de Esquí en España (EMMOE).

Quintana le ha trasladado su felicitación y reconocimiento por el esfuerzo y competitividad de alto nivel deportivo demostrada en el EMMOE, celebrado en Jaca y Candanchú recientemente.

Se trata de una competición que evalúa la destreza técnica y física en montaña de los deportistas participantes pertenecientes al Ejército de Tierra, el del Aire, el del Espacio, la Armada, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil.

Esta prueba deportiva tiene como objetivo fomentar la preparación física, técnicas de desplazamiento y rescate en montaña para el personal militar, en la que este año se han incluido modalidades de esquí de montaña y eslalon.

En su XXVII edición, el Campeonato ha contado con 72 deportistas a competir en sus distintas modalidades como eslalon gigante, esquí de montaña (skimo), fondo nórdico y biatlón.