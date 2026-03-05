Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Guardia Civil

La teniente de la Guardia Civil Cristina Triguero, destinada en Jerez de los Caballeros, medallista en el Campeonato Nacional Militar de Esquí

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, felicitó a la teniente de la Guardia Civil por su medalla de plata en el Campeonato Nacional Militar de Esquí, celebrado recientemente en Jaca y Candanchú

Video | La teniente Cristina Triguero, medallista en el Campeonato Nacional Militar de Esquí

Video | La teniente Cristina Triguero, medallista en el Campeonato Nacional Militar de Esquí

Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha recibido este jueves a una teniente de la Guardia Civil Cristina Triguero, actualmente destinada en Jerez de los Caballeros (Badajoz), tras conseguir la medalla de plata en la modalidad de esquí alpino en el Campeonato Nacional Militar de Esquí en España (EMMOE).

Quintana le ha trasladado su felicitación y reconocimiento por el esfuerzo y competitividad de alto nivel deportivo demostrada en el EMMOE, celebrado en Jaca y Candanchú recientemente.

Se trata de una competición que evalúa la destreza técnica y física en montaña de los deportistas participantes pertenecientes al Ejército de Tierra, el del Aire, el del Espacio, la Armada, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil.

Esta prueba deportiva tiene como objetivo fomentar la preparación física, técnicas de desplazamiento y rescate en montaña para el personal militar, en la que este año se han incluido modalidades de esquí de montaña y eslalon.

Noticias relacionadas y más

En su XXVII edición, el Campeonato ha contado con 72 deportistas a competir en sus distintas modalidades como eslalon gigante, esquí de montaña (skimo), fondo nórdico y biatlón. 

Ganadora de la medalla de plata en la modalidad esquí alpino del Campeonato Nacional Militar de Esquí

Ganadora de la medalla de plata en la modalidad esquí alpino del Campeonato Nacional Militar de Esquí / Cedida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  3. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  4. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  5. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  6. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  7. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Ciclo de música cofrade en el Espacio Cultural Santa Catalina de Badajoz

Ciclo de música cofrade en el Espacio Cultural Santa Catalina de Badajoz

Una acusada de introducir en Badajoz cocaína oculta en botes de especias: "He sido completamente engañada por mi padre"

Una acusada de introducir en Badajoz cocaína oculta en botes de especias: "He sido completamente engañada por mi padre"

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de marzo

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de marzo

¿Qué hacer este fin de semana en Badajoz? Conciertos, teatro y eventos para todos los públicos

La Cámara de Comercio de Badajoz inaugura el Coworking Digital de Villanueva de la Serena

La Cámara de Comercio de Badajoz inaugura el Coworking Digital de Villanueva de la Serena

Blanca Martín Delgado y Magdalena Moriche, 'Premio Mujeres que rompen 2026' por abrir camino en igualdad e inclusión

"No quiero problemas, quiero trabajar": habla el empresario del Circo Encantado tras el acuerdo en Badajoz

"No quiero problemas, quiero trabajar": habla el empresario del Circo Encantado tras el acuerdo en Badajoz

La teniente de la Guardia Civil Cristina Triguero, destinada en Jerez de los Caballeros, medallista en el Campeonato Nacional Militar de Esquí

La teniente de la Guardia Civil Cristina Triguero, destinada en Jerez de los Caballeros, medallista en el Campeonato Nacional Militar de Esquí
Tracking Pixel Contents