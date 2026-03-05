La voz de Carolina Valiente y la música de Alfonso Vázquez inauguran ‘Marzo de Mujeres’ en la Asamblea de Extremadura

El Patio Noble de la Asamblea de Extremadura, acogió este pasado miércoles la inauguración del ciclo de conciertos, ‘Marzo de Mujeres’, con motivo del mes de la mujer.

Los jóvenes artistas de Monesterio, Carolina Valiente Rangel, cantante, y el flautista, Alfonso Vázquez Duarte, fueron los encargados de poner voz y música a este acto, que contó con la presencia de más de un centenar de asistentes.

Carolina, joven talent de Monesterio, que participó en la última edición del programa de televisión, ‘La Voz Kids’, interpretó durante su actuación temas como, ‘Aunque tú no lo sepas’, o ‘Si me quedo contigo’, que lograron arrancar el aplauso de los asistentes. El Patio Noble también fue el escenario de los sonidos de la flauta travesera de Alfonso Vázquez, integrante de la banda de música, Monesterio-Cabeza la Vaca y alumno del Conservatorio de Almendralejo.

Carolina Valiente durante su actuación en la Asamblea / Asamblea de Extremadura

El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, explicó que, esta actividad nace con el objetivo de aportar y dar visibilidad a los artistas extremeños. “Quiero reafirmar nuestro compromiso con la cultura y con nuestros artistas. Que todos los extremeños sepan que tienen abiertas las puertas de esta casa”, aseguró el presidente.

Potencial artístico

“Me conmueve ver el potencial que transmites sobre el escenario, a pesar de tu juventud”, expresó Naharro, tras la actuación de Carolina Valiente. “Este Patio Noble ha sido testigo de vuestro talento como artistas. Nos habéis deleitado con vuestra música y nos llena de orgullo ver que Extremadura cuenta con cantantes y artistas como vosotros”. Artistas “con futuro y proyección”, señaló.

Con la actuación de Carolina Valiente se inaugura el mes de la mujer. “Creemos en los jóvenes de nuestra tierra”, manifestó el presidente de la Asamblea de Extremadura, quien anunció que, este concierto será, “el primero de muchos”, organizados a través de esta institución que, “quiere ser el escaparate y el altavoz del talento emergente que tiene nuestra región”.

Actuación del falutista Alfonso Vázquez / Asamblea de Extremadura

Programa

Los conciertos continuarán el jueves, día 12, a las 19:00 horas, con ‘The Drunk Future’, emergente grupo musical de Badajoz, que interpretará su propio repertorio inspirado en el pop-rock de los años 90. La programación musical también contará con la actuación de la cantante de Calera de León, Patricia Galán, prevista el jueves, día 19, a la misma hora.

El ciclo se cerrará el miércoles, día 25, a las 19:00 horas, con la participación de las cantantes de copla, Fani Ortiz y Rocío Durán, naturales de Los Santos de Maimona y Plasencia.