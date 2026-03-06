Arranca la Feria del Toro de Olivenza

Olivenza celebra la 35 edición de su Feria del Toro, que la convierte hasta el domingo en el epicentro de la afición taurina a ambos lados de la raya. La localidad se nutrirá de tres intensos días de feria, en los que espectáculos culturales con música en directo, expositores y festejos taurinos atraerán a miles de visitantes.

Este viernes al mediodía ha tenido lugar el acto oficial de inauguración en la carpa de exposiciones del recinto ferial, dirigido por el periodista taurino Juan Bazaga. El pregón ha corrido a cargo del periodista extremeño Roberto Gómez, con un discurso cargado de referencias al valor cultural de la tauromaquia, al peso histórico de la Feria del Toro de Olivenza y al ambiente único que cada año convierte a la ciudad en punto de encuentro para profesionales y aficionados. Durante su intervención, tanto el pregonero como el resto de participantes en el acto, han tenido palabras de recuerdo para el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

"Con ganas de volver"

A la inauguración han asistido el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; y el vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farías, además de autoridades civiles y militares, y miembros de la corporación municipal oliventina, según informa el ayuntamiento.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que la Feria del Toro no es solo de Olivenza, sino de toda Extremadura, por la "dimensión regional" de una cita que cada año reúne a miles de aficionados, que llenan alojamientos de la comarca y de Badajoz. En este sentido, ha señalado que el ayuntamiento seguirá apostando por el crecimiento y la mejora de la feria, escuchando las demandas de los oliventinos y de los aficionados, lo que ha permitido recuperar este año la carpa de exposiciones. Asimismo, señaló que el reto de la organización pasa por seguir apostando por la calidad de la experiencia que ofrece la feria. El alcalde concluyó deseando que quienes visiten Olivenza durante estos días “se marchen con ganas de volver”, no solo para la Feria del Toro, sino también para conocer y disfrutar la ciudad durante el resto del año.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura ha destacado a Olivenza como un referente mundial de la tauromaquia y ha mencionado la importancia del dispositivo de seguridad desplegado durante la feria, en el que participan la Guardia Civil y el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de todas las actividades programadas.

Díaz Farias ha puesto en valor la labor de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz. Asimismo, ha destacado el debut este mismo día en la plaza de Toros de Olivenza del novillero de la Escuela Taurina David Gutiérrez y ha puesto en valor que la tauromaquia es cultura y también una fuente de empleo y oportunidades para muchos jóvenes.

Entrega de premios

Durante la inauguración se han entrado los Premios de la Feria del Toro 2026, con los que se reconoce la labor de los profesionales más destacados de la pasada edición. El premio al Mejor matador ha sido para Alejandro Talavante; al Mejor Novillero para Tomás Bastos; al Mejor Toro para el número 70 de la ganadería La Ventana del Puerto y al Mejor subalterno para Álvaro Montes.