Un colegio de Badajoz, entre los ganadores del Concurso Escolar de la ONCE en Extremadura

El colegio Sopeña ha sido uno de los ganadores de la nueva edición del Concurso Escolar de la ONCE, gracias a su propuesta para realizar una mejora que sea inclusiva para las personas con discapacidad. El proyecto ganador consiste en desarrollar una pantalla inclusiva para instalarla en festivales, conciertos o teatros y que sirva para facilitar la asistencia de las personas con discapacidad auditiva a este tipo de eventos. En concreto, en la pantalla aparecería un código QR que enlazaría a un video grabado por el padre de una alumna participante mientras habla lenguaje de signos, ofreciendo una traducción simultánea de la canción que esté sonando en ese momento.

En esta edición del concurso han participado diferentes clases del colegio Sopeña, pero los ganadores han sido los alumnos de cuarto de Primaria, dirigidos por su tutor Servando Hermosa Cordón, que han elegido la canción 'Festival' de Bombai. Para Hermosa el verdadero premio son los valores de inclusión, respeto y empatía que han adquirido sus alumnos desarrollar esta actividad.

El colegio Sopeña lleva participando los últimos diez años en este certamen. En los más recientes ha resultado ser ganador a nivel autonómico, pero este año esperan poder superar la siguiente fase que elegirá a los ganadores finales el próximo mes de abril.

Lo que se pretendía en esta edición era invitar a los participantes a imaginar, diseñar y proponer productos accesibles para las personas junto con experiencias que despierten también la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico. Todo ello bajo el lema 'Generación Innova'.

Herramienta educativa

En esta nueva edición del concurso escolar han participado 7.544 estudiantes y 122 docentes de 115 centros educativos de Extremadura, entre los cuales en la provincia de Badajoz se han sumado un total de 4.354 estudiantes y 68 docentes de 64 centros educativos. Han participado cuatro categorías diferentes desde alumnos de Primaria, Secundaria, Formación Profesional Básica y Educación Especial, todos ellos han trabajado bajo las mismas premisas para desarrollar el proyecto.

Además los mejores diseños formarán parte de un catálogo digital que se difundirá como herramienta educativa y de sensibilización, mostrando el poder de la imaginación como motor de inclusión.

Los participantes han podido usar herramientas creativas, fáciles y motivadoras que les han permitido recorrer el proceso de aprendizaje necesario para activar la imaginación y fomentar la empatía en el aula. Entre esas herramientas destaca 'GuiONCE' una guía práctica con dinámicas, preguntas y consejos para estimular la creatividad del alumnado.

Como novedad en esta edición se encuentra el 'Gran tablero de la accesibilidad', un juego digital con retos y experiencias reales que ha permitido a la comunidad educativa ponerse en la piel de las personas con discapacidad que se enfrentan a distintas barreras en su día a día.

Jurados y premios

A la hora de evaluar, el jurado ha valorado de forma especial la viabilidad y el enfoque en la accesibilidad para que cualquier persona, con o sin discapacidad, pueda comprender y disfrutar del trabajo presentado.

Ese jurado ha estado formado por la responsable del departamento de Servicios Sociales para Personas Afiliadas de la ONCE, Marta Checa; la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Victoria María Hernández; la presidenta de Honor de ADMO Extremadura, Virtudes Carrasco; la responsable de comunicación en Canal Extremadura, Carlota Barajas; y por María Rodríguez, maestra de la ONCE.

En cuanto a los premios, los grupos ganadores de la fase autonómica han sido galardonados con un premio de 300 euros destinados a actividades pedagógicas elegidas por el propio alumnado.

Además de este reconocimiento, los equipos pasan a la fase nacional donde un jurado experto se reunirá el próximo mes de abril para elegir a los ganadores finales. Los premiados en cada una de las categorías disfrutarán de una experiencia transformadora en el Hackathon Generación Innova, un campus educativo en Madrid donde colaborarán con expertos en accesibilidad para transformar sus ideas en soluciones reales.