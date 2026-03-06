El Cristo del Amparo de Badajoz estrenará esta Semana Santa un nuevo llamador inspirado en la Guardia Civil

La hermandad de Santo Domingo continúa enriqueciendo el patrimonio del paso del Cristo del Amparo con una nueva pieza cargada de simbolismo. Se trata del nuevo llamador del paso, una obra inspirada en el tricornio de la Guardia Civil que será presentada durante los cultos del triduo al titular este viernes a partir de las 19.30.

Es una manera más, además del faldón que estrenó el pasado año esta imagen con los escudos de la benemérita, de reforzar los lazos de unión entre la cofradía y el Instituto Armado.

Un proyecto que nació el Miércoles Santo pasado

La historia de este llamador comenzó de forma casi espontánea tras la estación de penitencia del pasado año. Según explica el prioste de la hermandad, Sixto Galán, la idea surgió tras recoger los pasos en la Semana Santa 2025.

"Empieza, irónicamente, el propio Miércoles Santo del año pasado, cuando ya hemos recogido los pasos y estamos con la euforia del momento", recuerda. Fue entonces cuando, conversando con responsables de la Guardia Civil, comenzó a gestarse el proyecto.

"Se propuso hablando con el teniente coronel Delgado y con el general Santiago Marín. Comentábamos lo bonito que habían quedado los faldones del año pasado con el escudo de la Guardia Civil y de la hermandad y alguien dijo: lo que teníamos que hacer es un llamador con un tricornio", explica Galán.

La propuesta respondía además a una necesidad real del paso del Cristo del Amparo. "El llamador estaba ya en unas condiciones que no se podía seguir usando y había que hacerlo sí o sí", señala el prioste.

El respaldo de la Guardia Civil

La idea fue muy bien recibida desde el primer momento por parte de la benemérita, con quien la hermandad mantiene un estrecho hermanamiento.

"La Guardia Civil estuvo encantada desde el primer momento. Se lo iban a proponer a todo aquel guardia civil que nos acompañe o que, aunque no nos acompañe, quisiera participar", explica Galán.

Tras aquel primer impulso, el proyecto tomó forma meses después. "Fuimos a Sevilla, estuvimos pidiendo presupuestos y elaborando proyectos previos de cómo podría quedar", relata. Finalmente, la hermandad confió el trabajo al orfebre sevillano Antonio Santos, habitual colaborador de la corporación.

Una pieza de metal bañada en oro

El nuevo llamador está realizado en metal con acabado en baño de oro y diseñado para integrarse en la estética del paso.

"Está hecho en metal terminado en baño de oro, con lo cual va a tener un resultado muy bonito", adelanta Galán, aunque insiste en que no se trata de una pieza monumental. "No va a ser un estandarte; al final es un llamador".

Diseño final del nuevo llamador del Cristo del Amparo de Badajoz. / Santi García

Aun así, se trata de una pieza notable dentro del conjunto del paso. "Es un llamador considerable, no es de estos genéricos en serie. Nosotros lo hemos probado en la orfebrería y suena", asegura entre risas.

El prioste recuerda además que el tamaño del paso del Cristo del Amparo relativiza visualmente cualquier elemento porque el paso mide "seis metros de largo y casi tres de alto, todo muy dorado. Se va a ver, claro, pero hay que fijarse".

Presentación durante el triduo al Cristo del Amparo

La hermandad presentará oficialmente la nueva pieza durante los actos del triduo al Cristo del Amparo, en un acto que se celebrará ante la propia imagen.

"Vamos a hacer la presentación delante del propio Cristo y hacer algo un poquito más institucional", explica Galán.

Además, no se descarta que la primera vez que suene el llamador tenga también un significado especial. "Probablemente, dependerá de lo que decida la junta y de hablarlo con el capataz, pero sería lo suyo que lo hiciera el nuevo general de la Guardia Civil", señala.

Un proyecto con el apoyo de todos

Más allá de su valor simbólico, el llamador también refleja el respaldo que la hermandad ha recibido para llevarlo a cabo. "Hemos visto cómo se ha volcado la gente. Pensábamos que quizá habría reticencias porque llevamos muchos años pidiendo ayuda para proyectos, pero ha sido al revés", reconoce el prioste.

El apoyo ha llegado desde distintos ámbitos: "Se han implicado la cuadrilla, el equipo de capataces, la propia hermandad y también los guardias civiles", destaca. Por ello, Galán se muestra especialmente satisfecho con el resultado. "Estamos gratamente sorprendidos por la acogida y deseando también verlo ya en la calle", concluye.