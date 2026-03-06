David Gutiérrez, debut y Puerta Grande

Llegar y besar el santo. Es lo que ha hecho el novillero cacereño David Gutiérrez en su presentación con caballos en un ruedo tan emblemático como Olivenza, y tras cortar sendas orejas a cada uno de sus novillos ha abierto la Puerta Grande. Tuvo el publico a favor pero él puso mucho de su parte. Lo que se le ha visto ha sido un concepto clásico del toreo, unas formas reposadas y un manejo de los engaños que mueve con soltura.

También Tomás Bastos ha dado cuenta de que ya es un torero cuajado. Ojalá Portugal tenga pronto, gracias a este joven torero, a una figura del toreo. Y Olga Casado ha brillado en la fría tarde oliventina, más hecha que la novillera que debutó ahora hace un año en esta plaza.

Colorado, ojo de perdiz, era el novillo que abrió el festejo. Abanto de salida y de poquitas fuerzas, lo enceló en el capote Tomás Bastos. Manso en el caballo.

Inicio de faena con mucha suavidad, lo llevaba hacia delante el joven portugués a media altura con pases cambiados por uno y otro pitón. Una primera tanda en redondo, buen concepto del toreo, quería el animal pero blandeaba. Ese era el problema. Toro noble, rebrincado en su embestida. Pulcro el novillero, apunta buenas maneras.

Más cuajado el segundo, iba y venía en el capote de Olga Casado. Se dejó simplemente en el caballo.

Brindis a Cristina Sánchez, apoderada de Bastos. Comienzo de faena de rodillas junto a tablas, ayudados por alto, el novillo se dio una vuelta de campana. En redondo, cansina la embestida del de Talavante, rebrincado, pocas fuerzas y nula emoción. Bien Olga, se cruzaba en el cite, lo tomaba en corto y lo llevaba hasta donde daba el brazo. A peor el novillo, de deslucida embestida.

David Gutiérrez se fue a portagayola para recibir al tercero, de alegre y repetidora embestida. Vibrantes las chicuelinas.

Andando hacia los medios con templados muletazos por ambos pitones dio inicio el cacereño a su faena. Buen novillo, iba largo por abajo. Series en redondo de buen trazo, asentado el torero, de clásico concepto, buenos los remates y los muletazos finales de rodilla genuflexa. Oreja.

Llovía de forma copiosa cuando saltó al ruedo el cuarto, acapachado, abanto y trotón, echaba las manos por delante del capote de Tomás Bastos.

De rodillas junto a tablas citó Bastos al novillo, que se le iba suelto. Serie acompasada con la diestra y otra al natural con la virtud de la buena colocación y el temple. Embestía muy humillado y despacito el novillo, de mucha clase, a tono con un novillero muy cuajado. Faena muy larga, sin que decayera, gustándose y sintiéndose el torero. Tardó en doblar el novillo y saludó.

Con cuajo y bonitas hechuras el segundo de Olga Casado, de desordenada embestida al saltar al ruedo.

Estatuarios y pronto en redondo. Muletazos lentos y cadenciosos, el novillo no andaba sobrado de fuerzas, pero la muleta de la novillera hacía de bálsamo. Al final el astado a menos. Faena componiendo la figura con elegancia, series ligadas. Oreja.

Terciado pero reunido el sexto. Bien David Gutiérrez en el recibo a la verónica, citando en corto.

Inicio de faena rodilla en tierra llevando al novillo hacia delante y sin cortarle el viaje, muy a modo. En redondo con la mano derecha, haciendo gala del temple y la ligazón. Al natural le costaba más repetir, comenzó a defenderse el animal. Final en la corta distancia. Estocada fulminante y oreja que le abría la puerta grande.