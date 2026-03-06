La Diputación de Badajoz entrega sus premios de Igualdad

El Hospital Centro Vivo de Badajoz se ha convertido la mañana de este viernes en un alegato por la igualdad real con experiencias que han contribuido y contribuyen a que la igualdad no sea una opción. La Diputación de Badajoz ha entregado los V Premios 'Nuestra Provincia por la Igualdad' en un acto que ha contado con la música comprometida de Cira.

Con estos premios, la diputación reconoce la labor de personas físicas y jurídicas que cada día trabajan por erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres. Entre los galardonados ha estado la periodista Isabel Gemio, que ha acudido puntual a recoger su reconocimiento como 'Pionera de la Igualdad'.

En la categoría de Instituciones Públicas y Centros Públicos, el reconocimiento ha sido para el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro, por su liderazgo en el desarrollo de políticas públicas de igualdad en el ámbito municipal. Lo ha recogido su alcaldesa, María José Calderón. El premio en la categoría de Entidades sin Ánimo de Lucro se ha concedido a la asociación Impara, en reconocimiento a más de una década de trabajo en la promoción de la igualdad y la sensibilización social. Lo ha recibido Elena Trujillo.

En la categoría de Empresas, Cooperativas Sociales y otras entidades, el galardón ha sido para Almattia Formación & Eventos Empresariales, por su impulso al liderazgo femenino en el ámbito empresarial. Lo ha recogido su directora general, Pilar Coslado. El premio en la categoría Jóvenes por la Igualdad ha recaído en la Asociación Mi Vuelo Así, por su labor en la prevención de la violencia sexual entre la población joven y su trabajo educativo en materia de igualdad. Lo ha recogido Isabel Muñoz Hernando, superviviente de abuso sexual infantil y fundadora de esta asociación.

El Premio Charo Cordero se ha sido otorgado a Candela Chaves Rodríguez, en reconocimiento a su trabajo en favor de la igualdad y la recuperación de la memoria histórica de las mujeres.

Finalmente, el galardón ‘Pionera de la Provincia’ lo ha recogido periodista Isabel Gemio, como "referente en el ámbito de la comunicación y una de las primeras mujeres que abrió camino en un sector tradicionalmente dominado por hombres".

Gemio: "Nunca me sentí inferior a un hombre"

En declaraciones a este diario, Isabel Gemio ha comentado que no se siente "pionera", sino más bien ha sido "intermediaria" de mujeres que sí lo han sido. Intermediaria por dedicarse a un oficio (el periodismo) que "me permite dar voz a muchas mujeres que sí han sido pioneras". "Yo he sido intermediaria entre la sociedad y aquellos que son protagonistas", ha manifestado. "No me siento realmente pioera, agradezco mucho el premio, agradezco todos los premios, pero una trabaja sobre todo para llegar a la gente y que la gente confíe en ti y tener credibilidad, que es muy importante".

A partir de ahí, señala que "como mujer he procurado hacerme respetar y no tener ningún complejo de inferioridad, ni siquiera cuando comencé y era muy joven, nunca me sentí inferior a los hombres". Nunca. La periodista cree que "la cultura, los libros, leer mucho, me han dado esas herramientas para fortalecerme y coger la confianza de que las mujeres tenemos el mismo valor y las mismas posibilidades que los hombres".

Nunca se ha sentido inferior, aunque sí ha sufrido situaciones de desigualdad. "Durante mucho tiempo había actitudes de directivos, de hombres, donde quiera que íbamos las mujeres, que nos trataban con esa condescendencia y esa mirada de saber que no estabas siendo respetada, en una reunión no tenerte en cuenta, no darte la palabra, ningunearte, o actitudes de falta de respeto, todas las mujeres hemos sufrido en el pasado situaciones que no eran nada cómodas, justas ni aceptables"

Por "una sociedad más justa"

Durante su intervención, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha subrayado que la trayectoria de las personas y entidades premiadas refleja "el esfuerzo colectivo necesario para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria". Del Puerto ha destacado especialmente el papel de la educación, el liderazgo femenino y el trabajo con jóvenes como herramientas clave para prevenir la violencia de género y consolidar una cultura de igualdad. Asimismo, ha recordado a las víctimas de violencia de género y ha insistido en la necesidad de mantener la implicación institucional y social frente a esta lacra. La presidenta ha reafirmado también el compromiso de la Diputación de Badajoz con las políticas de igualdad, señalando que cada inversión en este ámbito supone avanzar en educación, prevención y en la construcción de una sociedad más inclusiva.

Estos premios se entregan con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.