Sonia Miranda, directora del Circo Encantado tras la segunda cancelación: "Este espectáculo dará luz en Badajoz, sea como sea"

La directora artística del Circo Encantado, Sonia Miranda, ha denunciado que la nueva clausura del espectáculo por parte del Ayuntamiento de Badajoz responde, a su juicio, a una "caza de brujas desde el minuto uno". Según ha señalado, desde el inicio de la instalación del circo, el consistorio "ha estado mirando todo con lupa" y sostiene que "el gran circo lo tiene montado el ayuntamiento".

Cabe recordar que el consistorio pacense ha ordenado de nuevo la clausura del espectáculo por motivos de seguridad, una decisión que se ha comunicado apenas dos horas antes de la celebración de la función prevista. Desde el circo aseguran que la medida les ha cogido por sorpresa y que el aviso se ha producido con muy poco margen. Según relatan algunos trabajadores, lo habitual en estos casos sería notificar la suspensión con al menos 24 horas de antelación.

Público en el Cerro del Viento

Mientras tanto, en la explanada de Cerro del Viento, donde se ha instalado la carpa, el ambiente ha sido tenso. A lo largo de la tarde han comenzado a llegar familias que habían adquirido entradas para la función de las 19.00 horas, mientras la organización ha iniciado también la devolución del dinero de los tickets ya comprados.

La situación ha generado incertidumbre entre los asistentes y el equipo del circo, a la espera de que se aclare si el espectáculo podrá celebrarse finalmente en los próximos días.

Uno de los empresarios del Circo Encantado informa al público que se ha acercado a la explanada del Cerro del Viento en Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Entre el público que ha permanecido en la explanada esta tarde, han predominado las familias con niños pequeños. Muchos de ellos han mostrado su malestar por la forma en la que se ha comunicado la suspensión, apenas dos horas antes del inicio previsto del espectáculo.

Algunos padres consideran que la situación ha sido "una poca de vergüenza" y lamentan que el aviso no se haya producido durante la mañana, lo que, a su juicio, habría permitido buscar una solución o evitar el desplazamiento hasta el recinto.

Por su parte, los niños se han mostrado decepcionados y tristes, ya que muchos no han entendido por qué no han podido acceder al espectáculo para el que tenían entradas.

El portavoz del circo pide calma a las familias

A las 19.00 horas, coincidiendo con la hora prevista para la función, el jefe de producción del circo, Javier Faura, ha salido para pedir calma a las familias que todavía permanecían en la calle y confirmar que el estreno del espectáculo ha sido suspendido por segunda vez.

En un ambiente de confusión y malestar, ha explicado que la empresa estaba intentando conocer con exactitud los motivos de la decisión y encontrar una solución lo antes posible. Durante su intervención, el portavoz ha solicitado comprensión y ha asegurado que el circo colaboraría con las autoridades para aclarar lo ocurrido. "No se va a celebrar la función prevista para esta tarde. Lamentamos profundamente lo sucedido", ha señalado, al mismo tiempo que ha subrayado que "jamás", en ninguna ciudad de España, se han visto en una situación similar.

Un generador

Faura ha explicado que la comunicación remitida por el Ayuntamiento de Badajoz a las 18.00 horas incluía, a su juicio, una incongruencia relacionada con el suministro eléctrico. Según ha afirmado, en el escrito se indicaba que no disponían de electricidad para celebrar la función por un contrato de Endesa, aunque ha asegurado que el recinto contaba con un generador con capacidad suficiente para garantizar el desarrollo del espectáculo. En este sentido, ha apuntado a una posible omisión de ese detalle en la documentación revisada y ha asumido que, ante esa resolución, la función no podría celebrarse. "No podemos hacer nada hoy", ha lamentado.

Igualmente, ha defendido la trayectoria de la compañía al recordar que El Circo Encantado cuenta con la Medalla de Oro de las Bellas Artes Multidisciplinar, en nombre de su protagonista, Graciela Galán y ha destacado la profesionalidad del equipo artístico, que "está deseando hacer su trabajo y hacer feliz a la gente de Badajoz".

Por último, ha reclamado poder seguir trabajando con normalidad, al insistir en que la misma documentación había sido válida en otras ciudades como Mérida, Toledo, Granada, Talavera de la Reina, Guadalajara, Albacete, Cartagena, Alicante o Valencia. "Que nos dejen trabajar", ha reiterado, antes de agradecer el apoyo recibido del público en nombre de toda la compañía.