Este viernes a las 19.30 horas
Violeta Siesto y Juan Fernando Díaz protagonizan un concierto lírico en homenaje a Carolina Coronado
La cita musical pertenece a la tercera edición del ciclo de Temporada Lírica 'A viva voz' de Fundación CB
La soprano Violeta Siesto y el pianista Juan Fernando Díaz protagonizan el próximo concierto perteneciente al ciclo de Temporada Lírica 'A viva voz', que tendrá lugar hoy a las 19.30 horas en la sede de Fundación CB (calle Montesinos, 22). Un encuentro musical en el que Fundación CB, bajo la organización de Javier González, pone en valor este género histórico.
El objetivo de este ciclo es reivindicar la música lírica mediante conciertos que combinan la voz y el piano, además de dinamizar el Casco Antiguo pacense a través de la cultura.
Homenaje a Carolina Coronado
En esta ocasión el tema central del concierto rinde tributo a la poesía de Carolina Coronado a través de las canciones de compositoras españolas del siglo XX. Un homenaje a la madre patria, a la tierra, a la libertad y al amor.
Los poemas de la escritora extremeña a los que se rinde homenaje son 'A Herminia', 'Un paisaje', 'Libertad' y 'No muera de tus ojos apartada'. Cada uno de ellos acompañado de canciones de diferentes cantantes del siglo pasado como Matilde Salvador, Emiliana de Zubeldía, María de Pablos, María Teresa Prieto, Elena Romero, Carmen Santiago de Merás y María Rodrigo.
Este concierto forma parte de la tercera edición del ciclo de Temporada Lírica 'A viva voz' que se celebra entre el 11 de diciembre de 2025 y el 12 de junio de 2026, todo ello organizado con la colaboración del músico Javier González Pereira. La entrada es libre hasta completar el aforo.
El próximo concierto de este ciclo se celebrará el 24 de abril con la soprano Ana Paula Rada y el pianista Ricardo Francia.
