El Circo Encantado desmiente un enganche ilegal a la luz y trabaja para debutar este lunes en Badajoz

El Circo Encantado mantiene su intención de actuar en Badajoz a pesar de las dos cancelaciones sufridas en sus estrenos previstos en la ciudad. La empresa sostiene que su voluntad es subsanar la situación desde este lunes y reabrir el diálogo con las instituciones para encontrar una salida que permita finalmente levantar el telón.

La última suspensión se produjo ayer en su nueva ubicación, en el Cerro del Viento, cuando, según relata la compañía, apenas una hora antes del debut la Policía Local les comunicó de nuevo la retirada del permiso municipal. En esta ocasión, la medida llegó tras una denuncia de Endesa por presunto uso fraudulento de la red eléctrica.

Negación rotunda de un enganche ilegal

Desde la representación legal del circo rechazan tajantemente esa acusación. Fernando Cumbres, el abogado de la compañía, afirma que "mis clientes no han procedido a ningún enganche ilegal, buena muestra de ello es que no han sido denunciados ni hay ninguna actuación policial en relación a ese enganche que hubiera resultado ser un delito de defraudación de fluido eléctrico, por tanto desmentimos radicalmente esa situación".

En la misma línea, añade que "también desmentimos que tengan problemática alguna con la compañía Endesa, no es la primera vez que mis clientes contratan con la misma, de hecho fue la empresa suministradora de servicio en la ciudad de Mérida, donde han estado también recientemente dando el espectáculo y podemos acreditar los pagos de dicho servicio".

Según explica Cumbres, el suministro eléctrico había sido contratado con Endesa hasta el día 16 de marzo en la localización inicial del circo en Badajoz. Por ello, asegura que la empresa no entiende lo sucedido en el nuevo emplazamiento. "No entendemos qué ha pasado, más allá de que algo o alguien haya pedido que Endesa no contrate con nuestros clientes en esta nueva ubicación", señala.

La alternativa de los generadores

Ante la falta de suministro, la empresa sostiene que disponía de una solución alternativa mediante generadores eléctricos autónomos. Según la versión de la compañía, estos equipos están visados por la Junta de Extremadura y cuentan con autorización vigente.

Fernando Cumbres explica que "contaban con unos generadores eléctricos que tienen la generación autónoma de energía, los cuales están visados por la Junta de Extremadura". Sin embargo, añade que les trasladaron que esos equipos no podían ser autorizados hasta ser revisados por bomberos, un requisito que, a su juicio, "no sería necesario" teniendo en cuenta ese visado previo.

La esperanza puesta en el lunes

La empresa confía ahora en que este lunes pueda producirse un nuevo contacto con las administraciones para desbloquear la situación. El objetivo del circo es resolver cuanto antes los obstáculos administrativos y técnicos que han impedido hasta ahora el estreno en Badajoz.

Cumbres lamenta además el impacto que está teniendo toda esta situación sobre la imagen de la ciudad y del propio proyecto cultural. "Mis clientes continúan sin la posibilidad de poder desarrollar su actividad con total normalidad y seguimos en este culebrón que solo hace enturbiar y empañar la imagen de Badajoz en la ciudad y en el mundo del arte", concluye.

Malestar en la dirección artística

Junto a la versión jurídica y empresarial, la dirección artística del Circo Encantado también ha querido trasladar públicamente su malestar por lo ocurrido. Sonia Miranda, la portavoz, denuncia el "desgaste humano y profesional" que está provocando esta situación. "Mi sentimiento ahora mismo aparte de la frustración y sufrimiento que esto nos está generando es que se está politizando de una manera todo esto que yo creo que lo que menos importa ya es el circo", lamenta.

Pese a ello, asegura que la compañía no renuncia a actuar en Badajoz. "A pesar de la tensión, el cansancio y frustración que va minando, vamos a seguir intentándolo", subraya.

En un comunicado oficial, el circo informa de que las entradas quedan temporalmente suspendidas, aunque podrán conservarse para próximas funciones, cambiarse de fecha o solicitar su devolución.