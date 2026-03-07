Iván Manzano Pajares, nuevo director general de Fundación Caja Badajoz

El Patronato de Fundación Caja Badajoz, reunido ayer en la calle Montesinos 22 de Badajoz, ha nombrado, por unanimidad, director general a Iván Manzano Pajares, anteriormente subdirector de la entidad, tras la jubilación de Emilio Jiménez Labrador.

Con este nuevo nombramiento, Emilio Jiménez le pasa el testigo a Iván Manzano asegurando la continuidad del proyecto creado y manteniendo la consecución de sus pilares fundamentales.

Emilio Jimenez, tras más de 41 años en Caja Badajoz, 13 de esos últimos en la dirección de Fundación CB, pasará a formar parte del Patronato. Jiménez entró en Caja Badajoz por oposición en el año 1984; tomando posesión de diferentes cargos hasta llegar a director general adjunto en el año 2009. En 2013 se produjo la transformación de la Obra Social de Caja Badajoz en Fundación Caja Badajoz, asumiendo Emilio Jiménez el cargo de director, a través del cual ha ocupado diferentes puestos en Consejos de Administración (Ibercaja, Extraval, Iniciativas Pacenses, etc.).

Iván Manzano se incorporó al equipo de Fundación CB en el año 2015, accediendo a través del programa de Becas para Empresas Extremeñas de Fundación CB, dirigido a jóvenes titulados universitarios. Desde entonces ha asumido funciones dentro del área económica y financiera de la entidad, contribuyendo activamente en la puesta en marcha de la nueva situación de la fundación planteada a partir de la transformación en fundación ordinaria. En el año 2025 asumió la subdirección de la entidad con el objetivo de contribuir en la consecución de una entidad económicamente solvente y sostenible, basada en los valores fundacionales y al servicio de la misión. Desde hoy, Manzano ocupa el cargo de director general con ilusión y respeto hacia esta entidad para la que lleva trabajando 11 años.

Fundación Caja Badajoz comienza una nueva etapa bajo la dirección de Iván Manzano Pajares y la presidencia de Francisco Lamoneda Díaz, nombrado recientemente.

Noticias relacionadas

Una etapa en la que, junto al patronato, pretenden continuar al servicio de la sociedad extremeña favoreciendo su desarrollo e impulso a través de sus pilares fundamentales: la cultura, la acción social, la educación, el patrimonio y el medioambiente.