Medellín retoma la excavación de la necrópolis tartésica

El Ayuntamiento de Medellín ha iniciado la segunda campaña de excavación en la necrópolis tartésica del municipio, una intervención arqueológica que pretende ampliar el conocimiento sobre la presencia de la cultura tartésica en el suroeste peninsular. Según ha informado el propio consistorio, la iniciativa se desarrolla gracias a la cooperación institucional entre el Ayuntamiento, la Junta de Extremadura y la Real Academia de Extremadura, en el marco de un convenio de colaboración que, según han destacado, no se firmaba en la localidad desde el año 2015.

Estudio del enclave

Los trabajos están dirigidos por la arqueóloga Ana María Rabazo, al frente de un equipo especializado encargado de continuar el estudio de este enclave. La dirección científica del proyecto corresponde al doctor Martín Almagro, según han informado desde el consistorio metelinense. Con esta nueva campaña se busca profundizar en la investigación de uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes del territorio extremeño y avanzar en el conocimiento de la cultura tartésica, mientras que desde el Ayuntamiento de Medellín han subrayado además la importancia de la protección y difusión del patrimonio histórico, que consideran una seña de identidad y una oportunidad de desarrollo cultural, turístico y económico.