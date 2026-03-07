Agricultura y sector turístico
Navalvillar de Pela se integra en la red nacional de oleoturismo
El objetivo e reforzar la promoción del municipio y dar a conocer sus aceites
Samuel Sánchez
Navalvillar de Pela se ha incorporado a la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) con el objetivo de reforzar la promoción del municipio y dar a conocer la producción y comercialización de sus aceites de oliva virgen extra.
Según ha informado el Ayuntamiento, esta adhesión permitirá a la localidad integrarse en la red de municipios de Oleoturismo España, una iniciativa orientada a impulsar el turismo vinculado al aceite de oliva y a generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en torno a este sector.
AEMO es una entidad de ámbito nacional que agrupa a más de 150 ayuntamientos y diputaciones de toda España y que trabaja para fomentar el cultivo del olivo y el consumo del aceite de oliva virgen extra. Entre sus principales líneas de actuación destacan el desarrollo de proyectos nacionales y europeos, la organización de cursos y jornadas formativas dirigidas tanto a profesionales como a consumidores, así como campañas de promoción turística y publicitaria.
