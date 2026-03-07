Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agricultura y sector turístico

Navalvillar de Pela se integra en la red nacional de oleoturismo

El objetivo e reforzar la promoción del municipio y dar a conocer sus aceites

Congreso celebrado por AEMO.

Congreso celebrado por AEMO. / LCB

Samuel Sánchez

Navalvillar de Pela

Navalvillar de Pela se ha incorporado a la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) con el objetivo de reforzar la promoción del municipio y dar a conocer la producción y comercialización de sus aceites de oliva virgen extra.

Según ha informado el Ayuntamiento, esta adhesión permitirá a la localidad integrarse en la red de municipios de Oleoturismo España, una iniciativa orientada a impulsar el turismo vinculado al aceite de oliva y a generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en torno a este sector.

Noticias relacionadas

AEMO es una entidad de ámbito nacional que agrupa a más de 150 ayuntamientos y diputaciones de toda España y que trabaja para fomentar el cultivo del olivo y el consumo del aceite de oliva virgen extra. Entre sus principales líneas de actuación destacan el desarrollo de proyectos nacionales y europeos, la organización de cursos y jornadas formativas dirigidas tanto a profesionales como a consumidores, así como campañas de promoción turística y publicitaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  3. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  4. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  5. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  6. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  7. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

El XII Ensayo Solidario de Badajoz vuelve a demostrar su lado más humano: "Los costaleros hacen mucho más que sacar imágenes"

Pepe García Lobato, exalcalde de Almendralejo: «Hay gente que piensa que no es capaz de tener una empresa»

Pepe García Lobato, exalcalde de Almendralejo: «Hay gente que piensa que no es capaz de tener una empresa»

La avenida de Huelva de Badajoz estará en obras dos meses para cambiar el colector

La avenida de Huelva de Badajoz estará en obras dos meses para cambiar el colector

Navalvillar de Pela se integra en la red nacional de oleoturismo

Navalvillar de Pela se integra en la red nacional de oleoturismo

Iván Manzano Pajares, nuevo director general de Fundación Caja Badajoz

David Gutiérrez abre la Puerta Grande de Olivenza tras cortar dos orejas en su presentación con caballos

Manuel González Reyes presenta en Monesterio su novela ‘Tiranos’

Manuel González Reyes presenta en Monesterio su novela ‘Tiranos’

Sonia Miranda, directora del Circo Encantado tras la segunda cancelación: "Este espectáculo dará luz en Badajoz, sea como sea"

Sonia Miranda, directora del Circo Encantado tras la segunda cancelación: "Este espectáculo dará luz en Badajoz, sea como sea"
Tracking Pixel Contents