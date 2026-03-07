La Revuelta de Mujeres en la Iglesia vuelve a exigir igualdad frente a la catedral de Badajoz

La Revuelta de Mujeres en la Iglesia de Mérida-Badajoz se ha movilizado este sábado frente a la catedral de Badajoz para reclamar igualdad dentro de la institución eclesial y denunciar la discriminación que, según han sostenido, siguen sufriendo las mujeres dentro de la Iglesia.

La concentración, convocada a las 12.00 horas bajo el lema "Este es mi cuerpo", se ha enmarcado en los actos del 8M y ha vuelto a situar en el centro las reivindicaciones feministas de un movimiento que se ha extendido por 35 territorios y en el que hoy han participado más de una treintena de mujeres.

La convocatoria de Badajoz se ha sumado a las acciones impulsadas este fin de semana por las distintas Revueltas de Mujeres en la Iglesia en todo el país. Desde Mérida-Badajoz, las participantes han reclamado una Iglesia "más justa, igualitaria y corresponsable", al tiempo que han denunciado que la institución continúa "al margen de las conquistas sociales en equidad".

La protesta se ha desarrollado en una jornada cargada de simbolismo, en la antesala del Día Internacional de la Mujer. El colectivo ha querido visibilizar así una crítica que viene repitiendo desde hace años y que ha vuelto a resonar este sábado con una idea central, que las mujeres sostienen buena parte de la vida eclesial, pero siguen apartadas de los espacios de decisión.

María Soledad Ceberino, portavoz de comunicación, explica que lo que realizan es "una especie de celebración". Aclara que no lo definen como una manifestación, sino como "una exposición para poner de manifiesto la desigualdad que existe en la Iglesia con respecto a las mujeres", a quienes se consideran "de segundo nivel".

Además, señala que el objetivo es "reivindicar, expresar y poner de manifiesto" una situación injusta. En este sentido, subraya que "a lo largo de toda la historia de Jesús, las mujeres han estado presentes y han tenido un papel protagonista", por lo que entiende que "la Iglesia no nos puede tener en segundo plano".

Ceberino sostiene que esa desigualdad se aprecia en varios ámbitos. Explica que las mujeres no pueden acceder a los mismos ministerios que los hombres y recuerda que "no podemos ser sacerdotes ni podemos ser diáconos". Por eso, insiste en que "no existe igualdad, está claro".

También remarca que, aunque las mujeres son mayoría dentro de la Iglesia en muchas tareas, su peso no se traduce en capacidad de decisión. "Somos mayoritarias en actividades como la catequesis, la limpieza o la liturgia, que están a cargo de mujeres, pero sin embargo no se nos tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones", afirma.

"Este es mi cuerpo" como lema y denuncia

Sobre el lema elegido este año, explica que es "Este es mi cuerpo". Según indica, con esa frase quieren denunciar que "nos marginan por nuestro cuerpo", al entender que esa discriminación se produce por tener "una fisiología diferente a la de un hombre". Al mismo tiempo, añade que también pretenden recordar que "Jesús y el mismo creador nos creó iguales al hombre y a la mujer", aunque con una fisiología distinta.

Ceberino detalla que una de sus principales metas es que la sociedad de Badajoz y de Extremadura tome conciencia de esa desigualdad.

Durante el acto, desarrollaron una serie de intervenciones en las que pusieron en valor "la importancia de la mujer a lo largo de los años" y, posteriormente, leyeron el manifiesto. "Basta ya de abusos de poder contra los cuerpos y las vidas de las mujeres", ha clamado el movimiento en una de las frases centrales de esta nueva movilización.

Las participantes han insistido en que la discriminación que denuncian adopta múltiples formas, desde la invisibilización cotidiana hasta la exclusión de la palabra y del liderazgo. En ese sentido, han considerado que la igualdad que se proclama en otros ámbitos de la sociedad sigue siendo una asignatura pendiente en el seno de la Iglesia.

Sin voz ni voto en la Iglesia

Por sexto año consecutivo, la Revuelta de Mujeres en la Iglesia ha salido a la calle para denunciar que, pese a ser una parte esencial de la comunidad cristiana, las mujeres continúan sin presencia efectiva en los órganos donde se decide el rumbo de la institución.

"Siendo el corazón y las manos de la Iglesia, se nos niega la palabra, la voz y el voto, la toma de decisiones y el liderazgo en los ámbitos oportunos", ha subrayado el movimiento. Con esta denuncia, las concentradas han querido remarcar la contradicción que, a su juicio, persiste entre el papel real que desempeñan las mujeres en parroquias, comunidades y tareas pastorales, y el escaso reconocimiento que reciben en términos de autoridad y participación.

La Revuelta ha celebrado, además, que esta reclamación se haya sostenido de forma coordinada en 35 territorios. Esa dimensión estatal ha reforzado una protesta que ha querido hablar "con una sola voz" para evidenciar que el malestar no es aislado, sino compartido por mujeres creyentes de distintos puntos del país.

Una llamada a la transformación

La concentración de Badajoz ha vuelto a convertir el espacio público en altavoz de una exigencia, el fin de la desigualdad que, según han reiterado, la Iglesia mantiene de forma sistemática hacia las mujeres.

En la víspera del 8M, la Revuelta de Mujeres en la Iglesia de Mérida-Badajoz ha hecho visible una vez más su doble identidad de fe y protesta. Lo ha hecho ante la catedral, con un mensaje de denuncia y también de esperanza, convencida de que la igualdad dentro de la Iglesia no puede seguir aplazándose.