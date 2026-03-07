El XII Ensayo Solidario de Badajoz vuelve a demostrar su lado más humano: "Los costaleros hacen mucho más que sacar imágenes"

Badajoz ha vuelto a demostrar este sábado su lado más comprometido con la celebración del XII Ensayo Solidario organizado por la Asociación de Costaleros y Capataces de San José. Desde las 11.00 horas, numerosos vecinos se han sumado a una convocatoria que aúna tradición cofrade, convivencia y apoyo social, en una jornada que ha tenido como principal objetivo la recogida de alimentos y donativos para el Banco de Alimentos.

La duodécima edición de la recogida solidaria ha traído este año varias novedades. La principal es el cambio del punto de salida, que pasa a situarse en la parroquia de San Andrés (en lugar de hacerlo desde Las Descalzas), además de la incorporación de una nueva canastilla y de un recorrido más amplio por el centro de la ciudad.

Así, el ensayo ha partido desde la Plaza Cervantes y ha continuado por López Prudencio, Plaza de España, Hernán Cortés, Menacho y el paseo de San Francisco, donde estarán hasta las 14.00 horas aproximadamente, antes de emprender el regreso por el mismo itinerario, con bajada por San Blas hasta volver al templo.

Raúl Tinoco, el presidente de la Asociación de Costaleros y capataces de San José, ha subrayado que este itinerario supone una ampliación respecto al de años anteriores y que permite dar una "mayor visibilidad" a la acción solidaria.

Acompañamiento musical y ambiente cofrade

Uno de los elementos más destacados de la mañana ha sido, un año más, la participación de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo Resucitado de Badajoz, que ha acompañado musicalmente todo el recorrido y ha aportado solemnidad y fuerza a una cita ya plenamente asentada en el calendario solidario de la ciudad.

Junto a la música, otro de los aspectos que ha dado especial realce al ensayo ha sido la presencia de la canastilla de Nuestra Señora de la Esperanza, cedida por la Hermandad del Descendimiento. Su salida a las calles en este contexto ha vuelto a simbolizar la estrecha unión entre las hermandades, los costaleros y el carácter benéfico de esta iniciativa. El año pasado, la salida se realizó con la canastilla de la Virgen de la Amargura.

La convocatoria, abierta no solo a los integrantes de la asociación organizadora sino también a todos los costaleros de Badajoz, ha reunido a participantes llegados desde distintos puntos de la ciudad, muchos de ellos luciendo la indumentaria de sus respectivas hermandades. Esa imagen ha reforzado el sentido de unidad, pertenencia y colaboración que define esta cita desde sus inicios.

Respuesta ciudadana

Como ya es tradición, todo lo recaudado durante la jornada, tanto en forma de alimentos como de aportaciones económicas, será destinado íntegramente al Banco de Alimentos de Badajoz. Además de las entregas realizadas durante el recorrido, también se ha recordado la posibilidad de seguir colaborando mediante aportación económica a través de Bizum, manteniendo viva una campaña que cada año consigue movilizar a más personas.

Aunque la organización no ha querido concretar todavía una previsión cerrada de alimentos o dinero a recaudar, sí destaca la "buena respuesta del público" en todas las ediciones celebradas hasta la fecha.

Desde la asociación han recordado además que en anteriores convocatorias se obtuvo una cantidad importante tanto de alimentos como de dinero y que esperan que este año "sea similar".

La jornada cuenta con la implicación de los costaleros de la asociación, aunque Tinoco insiste en que se trata de un evento abierto a toda la ciudad de Badajoz y a todos los costaleros que quieran colaborar.

Además, ha puesto en valor el respaldo de hermandades y de personas vinculadas al mundo cofrade, que en muchos casos contribuyen con donativos aunque no puedan participar físicamente en el recorrido.

Más allá de la Semana Santa

El presidente de la asociación, ha puesto el acento en el valor social de esta cita, que considera una muestra de que el mundo del costal va más allá de la Semana Santa. La recogida solidaria permite convertir la afición y la devoción en una herramienta de ayuda para quienes más lo necesitan. "Los costaleros hacen mucho más que sacar imágenes. Desarrollan una labor social muy importante y, cuando se les pide ayuda, siempre responden y colaboran de cualquier forma", explica.

Ese componente humano y solidario es, precisamente, el rasgo más especial de una iniciativa que en su duodécima edición vuelve a apelar a la generosidad de Badajoz.