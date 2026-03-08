Manzanares cortó una oreja en una tarde que supo a poco

Primera corrida de toros de la feria oliventina, que supo a poco. Solo José María Manzanares, con un lote potable, paseó la oreja del cuarto, premió que no dejó ningún poso y no acrecienta la fama de este torero. La suya es una carrera que discurre entre un toreo que quiere ser expresivo y una realidad en la que prima el conformismo. Por su parte Daniel Luque, de buen concepto y excelsa técnica, torea con suma facilidad, lo que hace que su toreo, reposado, resulte extremadamente frío. Solo Juan Ortega, con un lote desigual y poco propicio, dio cuenta de un toreo de excelsa calidad, y su paso por Olivenza estuvo cuajado de detalles.

Abrochado de pitones el toro que abrió el festejo y de armónicas hechuras. A la verónica José María Manzanares, lances bellos y cadenciosos, bien resueltos. Un puyazo, apretó con un solo pitón.

Pases por alto en el inicio de faena, siguió con una tanda en redondo con la diestra. Un toro que tomaba en engaño con celo y se empleaba por abajo. Al natural, serie muy ligada, muy bueno el animal, iba con un tranco de más. Un toro de mucha clase, desigualdades en la faena, desarme incluido. Serie final desmayada con la zurda, buena composición de toro y torero, y ayudados por alto para cerrar al burel. Estocada caída. Ovación de consolación tras una faena por debajo de un buen toro.

Acapachado y un punto vareado el segundo. Echaba las manos por delante en los delantales de Daniel Luque. Un picotazo y quite por chicuelinas ajustadas.

FICHA DEL FESTEJO 4 toros de Puerto de San Lorenzo y 2 (3° y 5°) de la Ventana del Puerto, con cuajo y agradables por delante. Bravo y enclasado el 1°; bueno el 2°; desigual en su embestida el 3°; manejable el 4°; noble el 5°; desrazado el 6°. Pesos: 525, 517, 527, 561, 538 y 556 kilos. José María Manzanares, de azul marino y oro. Estocada caída (Ovación); pinchazo y estocada (Oreja tras aviso). Daniel Luque, de de burdeos y oro. Pinchazo, estocada y descabello (Ovación tras aviso); pinchazo y estocada (Ovación) Juan Ortega, de caldero y oro. Estocada caída (Ovación tras aviso); estocada (Palmas) Olivenza, segundo festejo de feria. Tres cuartos de plaza cubierta. Saludó tras parear al quinto Juan Contreras.

Muletazos por alto, pronto se hizo el sevillano con el toro, para seguir con pases cambiados, deliciosa la trincherilla y magníficos los de pecho. En redondo, encelaba al toro, que rompió a bueno. Era ese milagro que es el temple el que lucía Luque. Al natural, el izquierdo era peor pitón por lo que el sevillano volvió a la diestra, ya en la corta distancia. Luquesinas finales. Faena a menos ante un buen toro y mucha facilidad en el toreo de Daniel Luque. Ovacion.

Abrochado de pitones y un punto montado el tercero, de La Ventana del Puerto, procedencia Domecq. Verónicas de magnífica composición de Juan Ortega, ganaba terreno hacia los medios, y soberbias dos del quite, lentas y cadenciosas. Un picotazo.

Brindis al público. Inicio de faena, muletazos rodilla en tierra, doblones sin cortarle el viaje. Le enganchó y desarmó. Se lo fue sacando hacía los medios con el pase de la firma y bellísimas trincherillas. En redondo, iba bien el astado pero protestaba en el tercer muleazo de la serie. Toro de desigual embestida, no quería cercanías, y faena de detalles con pasajes de suprema calidad con lo que es consustancial a este torero, la pureza y la belleza de un toreo hecho con lentitud.

Con cuajo y acucharado de cuerna el cuarto. Lances a la veronica desiguales de Manzanares, le costaba al animal irse del capote. Apretó en el caballo.

Suavidad en el comienzo de faenadel alicantino. Pases cambiados por uno y otro pitón hacia los medios. Serie corta con la diestra y una segunda más rematada. Manzanares, en redondo, no remataba los muletazos, muy compuesta la figura, enganchaba al animal, le dejaba la muleta puesta sin llevarlo hasta el final. Hacía la noria. Mejor al natural, fue la del alicantino una faena muy aplaudida pero a la que faltó remate y unidad. Pinchazo y estocada. Oreja.

Acapachado el quinto, tambien de La Ventana del Puerto. Lances facilones de Daniel Luque, protestaba el animal en el caballo.

Con suavidad en redondo dio inicio Luque su faena, corría la mano a media altura, sin molestar al burel. Siguió con ese planteamiento, es torero de innata facilidad, por lo que le cuesta llegar a los tendidos. Faena larga desgranada con despaciosidad y la máxima virtud del relajo y del temple, por lo que los toros lucen en sus manos. Pinchazo y casi entera. Ovación.

Un toro de bastas hechuras el sexto, feo de cuerna, que no se empleó en el capote de Juan Ortega. Mansote en el caballo, poco prometía.

Con el cartucho de pescao, tan sevillano y que tan poco se ve, citó Juan Ortega al de Puerto de San Lorenzo, que remató con un sorpresivo molinete, para seguir con ayudados por alto. Toreaba con todo, y con todo siguió el torero en redondo. Llevaba al astado despacito, sin violencias, natural de expresión. Pero pronto se acabó un toro muy desrazado, no sin antes brindar algunas embestias al ralentí, a las que correspondió el torero con un toreo lentito. Estocada y palmas.