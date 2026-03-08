Emilio de Justo, Talavante y Roca Rey, puerta grande en Olivenza

Un desigual encierro, de hechuras y de comportamiento de Victoriano del Río hizo posible el que los tres toreros salieran a hombros. Fueron distintas las vicisitudes de la corrida, pero cada torero con su personalidad, brindaron una buena tarde de toros, especialmente los dos extremeños.

Ficha del festejo 6 toros de Victoriano del Río, bien presentados y desiguales de hechuras y juego. Cinqueños 2° y 4°. Muy deslucido el 1°; buen pitón derecho el del 2°; con buen son el 3°; noble y enclasado el 4°; codicioso y enclasado el 5°; deslucido el 60.Pesos: 587, 532, 477, 473, 557 y 531 kilos. Alejandro Talavante, de verde esmeralda y oro. Estocada tendida y descabello (Palmas); estocada (Dos orejas) Emilio de Justo, de burdeos y oro. Estocada caída (Dos orejas); pinchazo y estocada (Oreja). Roca Rey de negro y oro. Gran estocada (Dos orejas); .pestocada caída (Silencio). Olivenza, cuarta de feria. Lleno. Saludó Antonio Chacón tras parear al segundo. Los tres toreros salieron a hombros.

Un zambombo el toro que abrió el festejo, un cinqueño con cuajo y kilos. Toro que se empleó en el caballo pero salió suelto. Era más bien bravucón y muy deslucido en la muleta, salía de ella con la cara alta y distraído. De lo peor que puede tener la embestida de un toro. Porfía del torero en lo que resultó ser un trasteo anodino.

De muy poco celo en el capote De Emilio de Justo el segundo, cinqueño.

Buen comienzo de faena, muletazos rodilla en tierra llevándolo hacia delante, rematados con el pase de la firma, el cambio de mano y el de pecho. Siguió en redondo por ambos pitones, mejor por el derecho, por donde fluía el toreo sin toques, o muy suaves. Faena larga, muy ligada y muy celebrada. Dos orejas.

Menos toro el tercero, se empleó lo justo en el capote de Roca Rey. Toro con buen son en la muleta, la tomaba con fijeza, humillaba y repetía. Faena que no llegó a tomar auténtico vuelo por las desigualdades que había dentro de las mismas series. Al final en la corta distancia, el arrimón calentó los tendidos. Puro efectismo el del torero peruano. Gran estocada y dos orejas.

Cinqueño también el cuarto. Con el cartucho de pescao inició la faena Talavante y siguió con primor andándo al toro hacia los medios. Pases cambiados por uno y otro pitón, bellísima la trincherilla. En redondo, cuando toreaba al natural se engrandecía el toreo con ese pase fundamental, lucía el remate del muletazo con los vuelos de la muleta. Fue perdiendo fuelle el toro pero no la faena, que tuvo intensidad, aún en la corta distancia, sincero el arrimón, que fue de época. Estocada fulminante y dos orejas, con fuerte petición de rabo.

No se empleó en el primer tercio el quinto pero si después. Llegó a la muleta con vibración y con eso misma le respondió Emilio de Justo, doblones de rodilla genuflexa. Buen toro, codicioso y enclasado. Firme el torero, le obligaba por abajo y el animal respondía. Larga la faena, no debió prolongarla porque pasado de faena el toro, se puso complicado para la muerte. Lo volteó al entrar a matar, susto grande, pero no lo caló. Oreja.

No se encontró a gusto Roca Rey ante el sexto, un toro que salía de la muleta con la cara alta, falto de clase. Faena de porfía y ayuna de brillantez.

Con el pasodoble Olivenza a cargo de la Filarmónica de Olivenza y con los tres toreros a hombros daba final una feria vivida con interés y brillantez.