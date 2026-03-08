Últimos días para solicitar expositor en la Feria del Libro de Badajoz, que se celebra del 8 al 17 de mayo

Badajoz calienta motores para su gran cita con los libros. El plazo para presentar las solicitudes de los expositores de cara a la XLV Feria del Libro se encuentra abierto hasta el próximo 13 de marzo a las 23.59 horas.

La Feria del Libro de la capital pacense se celebrará del 8 al 17 de mayo en el paseo de San Francisco y, ante la apertura de dicho plazo, el ayuntamiento ha especificado en nota de prensa que pueden concurrir instituciones, editoriales distribuidoras y entidades que, directamente o a través de sus representantes debidamente acreditados, presenten la solicitud ajustada al formulario oficial.

También se ha habilitado el correo electrónico feriadellibro@aytobadajoz.es para la presentación de libros y el plazo acaba igualmente el 13 de marzo.