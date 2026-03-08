Cultura
Últimos días para solicitar expositor en la Feria del Libro de Badajoz, que se celebra del 8 al 17 de mayo
El ayuntamiento ha especificado que las solicitudes deben ajustarse al formulario oficial y presentarse antes del 13 de marzo, tanto para expositores como para la presentación de libros
Badajoz calienta motores para su gran cita con los libros. El plazo para presentar las solicitudes de los expositores de cara a la XLV Feria del Libro se encuentra abierto hasta el próximo 13 de marzo a las 23.59 horas.
La Feria del Libro de la capital pacense se celebrará del 8 al 17 de mayo en el paseo de San Francisco y, ante la apertura de dicho plazo, el ayuntamiento ha especificado en nota de prensa que pueden concurrir instituciones, editoriales distribuidoras y entidades que, directamente o a través de sus representantes debidamente acreditados, presenten la solicitud ajustada al formulario oficial.
También se ha habilitado el correo electrónico feriadellibro@aytobadajoz.es para la presentación de libros y el plazo acaba igualmente el 13 de marzo.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús