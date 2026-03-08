Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cultura

Últimos días para solicitar expositor en la Feria del Libro de Badajoz, que se celebra del 8 al 17 de mayo

El ayuntamiento ha especificado que las solicitudes deben ajustarse al formulario oficial y presentarse antes del 13 de marzo, tanto para expositores como para la presentación de libros

El ambiente de la feria el año pasado.

El ambiente de la feria el año pasado. / Jota Granado

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Badajoz calienta motores para su gran cita con los libros. El plazo para presentar las solicitudes de los expositores de cara a la XLV Feria del Libro se encuentra abierto hasta el próximo 13 de marzo a las 23.59 horas.

La Feria del Libro de la capital pacense se celebrará del 8 al 17 de mayo en el paseo de San Francisco y, ante la apertura de dicho plazo, el ayuntamiento ha especificado en nota de prensa que pueden concurrir instituciones, editoriales distribuidoras y entidades que, directamente o a través de sus representantes debidamente acreditados, presenten la solicitud ajustada al formulario oficial.

Noticias relacionadas

También se ha habilitado el correo electrónico feriadellibro@aytobadajoz.es para la presentación de libros y el plazo acaba igualmente el 13 de marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents