Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Gastronomía

Villanueva prepara su gran gesta: degustar la mejor tortilla de patatas del mundo

Será el próximo miércoles en la biblioteca municipal y además se desarrollará una charla sobre la historia de este tradicional plato

Imagen de archivo del concurso regional de tortilla en Villanuvea.

Imagen de archivo del concurso regional de tortilla en Villanuvea. / LCB

Villanueva de la Serena celebrará el próximo miércoles 11 de marzo una charla y degustación de tapas de tortilla de patatas con motivo del Día Mundial de este plato, que se conmemora el 9 de marzo y cuyo origen se sitúa en la localidad.

La actividad, organizada por la concejalía de Turismo, permitirá conocer más detalles sobre la historia de la patata y su introducción en la cocina extremeña y el evento incluirá además una degustación de distintas tapas de tortilla con productos y sabores regionales, cuya elaboración y composición será explicada por un chef local.

Noticias relacionadas

La cita tendrá lugar en la biblioteca Felipe Trigo a partir de las 21:00 horas. Las plazas están limitadas a 50 personas y se asignarán por orden de inscripción. El precio de la actividad es de 15 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents