Suceso
Herido grave un varón de 64 años tras ser aplastado por un tractor en Calzadilla de los Barros (Badajoz)
Como consecuencia del accidente, ha sido trasladado al Hospital Universitario de la capital pacense
Un varón de 64 años ha resultado herido esta mañana en Calzadilla de los Barros, en Badajoz. Según los datos aportados por el Centro de Emergencias del 112 de Extremadura, el accidente se ha producido a las 12.53 horas, después de que se quedara su pierna atrapada bajo un tractor.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una dotación de bomberos de Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz, una patrulla de la Guardia Civil, una ambulancia medicalizada y un helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud.
Como consecuencia del accidente, el varón ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz en estado grave.
