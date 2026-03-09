Más de 30 actividades y 31 stands en la II Feria del Deporte de Extremadura, que se celebra este viernes en Badajoz

La Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) acoge los próximos 13 y 14 de marzo la II Feria del Deporte de Extremadura, un evento que convertirá al recinto ferial en punto de encuentro para profesionales, empresas, entidades deportivas, deportistas y público general en torno al deporte y la actividad física.

La feria, que se desarrollará en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas, celebrará su segunda edición tras el éxito alcanzado en 2025, cuando reunió a cerca de 6.000 visitantes, con más de 30 actividades, 31 stands y 13 conferencias.

Durante dos jornadas, el certamen contará con una amplia zona expositiva y un completo programa de propuestas que incluirá actividades deportivas participativas, exhibiciones y competiciones, jornadas técnicas, mesas redondas y conferencias especializadas, configurándose como un espacio dinámico y participativo dirigido a todos los públicos. La cita reunirá a clubes, federaciones, marcas y empresas de servicios vinculadas al sector, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, dar visibilidad a las distintas disciplinas y generar oportunidades de encuentro entre los diferentes agentes de la industria del deporte.

Asimismo, la feria acogerá la tradicional Feria del Corredor con motivo de la celebración de la 32ª edición del Maratón Popular Ciudad de Badajoz y la 10ª edición del Medio Maratón Popular Ciudad de Badajoz, reforzando su vínculo con una de las citas deportivas más destacadas de la región y contribuyendo a consolidar el posicionamiento de la ciudad como referente en la organización de eventos vinculados al deporte y al bienestar.

En el marco de la feria, la Fundación Fundecyt-Ctex organiza una jornada para impulsar soluciones innovadoras y tecnológicas aplicadas al deporte. Se trata de una mesa de intercambio científico y tecnológico sobre retos tecnológicos y necesidades de innovación en la actividad física y deportiva, que reunirá a investigadores, clubes deportivos y profesionales para analizar los retos tecnológicos del sector.

La II Feria del Deporte de Extremadura está promovida por Patrocina un Deportista y producida por Grupo ROS, entidades que han elegido IFEBA como sede para su celebración, consolidando el papel del recinto como espacio de referencia para la acogida de ferias, congresos y eventos de carácter profesional y abiertos al público.

Noticias relacionadas

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada en modalidad online aquí y también en taquilla durante los días de celebración del evento. Para más información, los interesados pueden consultar la web oficial del certamen feriadeldeporte.es o contactar a través del correo electrónico info@rosmultimedia.com.