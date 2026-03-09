Ana Rivero presenta hoy en Badajoz un libro que rescata cincuenta años de historia desde dentro del Congreso

Fundación CB acoge este lunes, a las 19.00 horas, en su espacio de Montesinos 22, en Badajoz, la presentación del libro 'Luz y taquígrafa: Cincuenta años transcribiendo la Historia de España', firmado por Ana Rivero y Ana I. Gracia.

La obra propone un recorrido original por medio siglo de historia democrática española a través de la mirada de Ana Rivero, cuya trayectoria profesional la ha convertido en testigo privilegiado de algunos de los momentos más decisivos de la historia reciente del país.

Las veloces manos de Rivero han transcrito episodios clave como el ocaso de la dictadura, el nacimiento de una nueva Constitución, la coronación de dos reyes, un golpe de Estado y la investidura de siete presidentes del Gobierno.

Ana Rivero es, además, la mujer que más legislaturas ha completado en el Congreso de los Diputados. No lo ha hecho desde la tribuna de oradores, sino desde la mesa de taquígrafos, situada a sus pies. Desde allí, y durante cincuenta años, ha anotado cada palabra, cada gesto y cada bronca para elaborar el registro fiel del día a día de la democracia española.

Aunque este libro no es un Diario de Sesiones, sí levanta acta de toda una vida dedicada a registrar la historia desde el corazón del hemiciclo. El volumen ofrece una crónica singular que recoge el latido de un país que cambió de piel en 1975, no solo a través de leyes y presupuestos, sino también mediante avances sociales como la incorporación de la mujer a las responsabilidades públicas y de gobierno.

Con una mirada cálida, nostálgica y profundamente humana, 'Luz y taquígrafa' reivindica una profesión que se resiste a desaparecer y pone en valor la observación, la memoria y el compromiso con la palabra como herramientas para preservar la historia.

El acto está abierto a todos los públicos.