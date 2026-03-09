Un año de la muerte de la educadora social Belén Cortes: los profesionales se unen para pedir "soluciones integrales"

Un año después del asesinato de la educadora social Belén Cortés en un piso tutelado para menores en Badajoz, 18 entidades profesionales y sindicales han constituido el Grupo de Acción Social y Sindical para mantener viva su memoria y, sobre todo, reclamar cambios profundos en el sistema de protección de menores y de reforma juvenil en Extremadura.

El colectivo reconoce que desde el crimen se han adoptado algunas mejoras, como la instalación del botón del pánico, la presencia de dos profesionales por turno en los pisos de cumplimiento de medidas judiciales y la incorporación de auxiliares de control educativo con funciones de seguridad. Sin embargo, sostienen que siguen siendo "parches" y que hacen falta "soluciones integrales" para corregir las carencias estructurales del sistema.

Así lo ha expuesto este lunes la educadora social Inés María Solomando, en representación del Grupo de Acción Social y Sindical, en rueda de prensa, donde también se ha guardado un minuto de silencio por María Belén Cortés, justo en el día que se cumple un año de su muerte en un piso de cumplimento de medidas judiciales de Badajoz. Por estos hechos, el Juzgado de Menores número 1 de Badajoz condenó a seis años de internamiento en régimen cerrado a los dos menores acusados del crimen, mientras que a la joven también procesada se le impuso una pena de cinco años, como cómplice.

Inacción de los distintos gobiernos

El Grupo de Acción Social y Sindical se ha creado para aunar esfuerzos ante la "inacción" de los distintos gobiernos de la región en materia social y ante el "devenir de una serie de hechos, incidentes y peligros" que ya venían advirtiendo las entidades representadas antes del crimen. En este trabajo, que es "muy vocacional", su muerte les "removió y les sigue removiendo". "Ahora me lo pienso más", ha reconocido Solomando, a la hora de afrontar determinadas "situaciones complicadas".

Un problema al que se enfrentan es que cuando un profesional pone una denuncia por una agresión, cuando llega el momento del juicio no tiene el amparo de la Administración, como sí lo tienen el menor, y se tienen que buscar su asesoramiento jurídico.

En ese sentido, entre sus principales reivindicaciones figura la creación de una red de programas de atención a familias fuerte, estable y financiada con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma, con personal suficiente y salarios dignos, en lugar del actual sistema de subvenciones. También reclaman una mesa técnica de expertos que evalúe la situación del sistema de protección infantil y reforma juvenil, haga propuestas de mejora y permita seguir las medidas que se vayan implantando.

Además, piden la actualización del decreto de acogimiento residencial con participación de los profesionales, así como su reconocimiento como figura de autoridad. Entre otras demandas, plantean la apertura del Centro de Recuperación Zagal, en Plasencia, con carácter público; la creación de una comunidad terapéutica para menores y jóvenes con problemas de adicción; la puesta en marcha de alternativas de formación ocupacional para el empleo; un expediente digital único del menor; y un plan de seguridad específico para estos recursos.

Extensión a los pisos tutelados

El grupo también reclama extender los programas de intervención terapéutica y de bienestar y autocuidado profesional a pisos tutelados y recursos que trabajan con menores sin referentes familiares. Denuncian que, pese a algunos avances, siguen existiendo déficits importantes, falta de respaldo institucional y problemas derivados del bloqueo político, que mantienen paralizados programas y recursos.

En el plano institucional, aseguran que han solicitado varias reuniones a la Consejería de Salud y Servicios Sociales sin obtener respuesta como grupo, aunque sí han mantenido contactos con PP, PSOE y Unidas por Extremadura. Según explican, Vox ni siquiera les ha respondido.

El Grupo de Acción Social y Sindical ha convocado una concentración en Badajoz el sábado 14 de marzo para trasladar estas reivindicaciones a la calle. Además, volverá a solicitar la Medalla de Extremadura a título póstumo para Belén Cortés, y estudia también pedir la Medalla al Mérito en el Trabajo, en reconocimiento a una profesional cuya muerte, subrayan, sigue afectando profundamente a todo el sector.