Suceso
Arde la fachada de una vivienda en San Roque, Badajoz
Según confirman los Bomberos, se trata de un incendio intencionado
Un incendio registrado a las 5.00 de la madrugada de este lunes ha afectado a la fachada de una vivienda en la calle Alfonso XIII, en la barriada pacense de San Roque.
Según han confirmado los Bomberos de Badajoz, el incendio habría sido intencionado.
Por el momento, se desconoce cuántas personas se encontraban en el interior de la casa en el momento en que se produjo el fuego.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaban efectivos del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz con dos camiones autobomba pesados urbanos y un vehículo de mando para revisar la vivienda y asegurar la zona. También han acudido agentes de la Policía Nacional y Policía Local.
