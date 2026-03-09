Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Califas (XXIII)

Fernando Valdés

Arqueólogo

En 1901, desembarcó en Marruecos, procedente de Francia, el fotógrafo Gabriel Veyre (1871 – 1936), discípulo y colaborador de los Hermanos Lumière. Reinaba allí un joven sultán, Abd al-Aziz, que había ocupado el trono jerifiano casi por casualidad, sin ser el heredero previsto. Era bastante joven y estaba manifiestamente falto de preparación para ocupar tan alta magistratura. Inquieto y muy caprichoso, como correspondía a su edad y era una constante en su oficio. Se sentía atraído por los adelantos técnicos de los europeos y quería conocerlos de cerca para, al decir de los aduladores de la monarquía marroquí, modernizar su reino. Pidió al gobierno francés, siempre dispuesto a complacerlo en cuanto permitiese mantener su control sobre el país, que le enviasen, entre otras cosas, a alguien experto en fotografía y en el muy incipiente cinematógrafo. Así llego a la corte magrebí nuestro técnico. Iba para poco tiempo. Allí se quedó hasta su fallecimiento. Y fue el fotógrafo oficial de la Casa Real, hasta que, en 1908, el monarca fue depuesto en favor de su hermano Al-Hafiz. Esto son los antecedentes.

Cuenta Veyre que cada poco tiempo se llamaba a palacio a los técnicos responsables de los caprichos del sultán y ellos le explicaban sus progresos y el manejo de sus artilugios. Se los convocaba, reunía y agasajaba y, en un cierto momento, escuchaban una voz anunciando la llegada de Abd al-Aziz. Pero ellos sabían de esta circunstancia por anticipado, porque el grito venía precedido del chirrido de varios cerrojos metálicos, corriéndose y descorriéndose. Es decir, se abrían a su paso algunas puertas e, inmediatamente, se volvían a cerrar. Porque se movía por un pasadizo o ‘sabbat’, con el mismo sistema que he descrito antes a propósito del edificio levantado entre la mezquita mayor y el alcázar de Córdoba, para permitir el tránsito del califa en uno u otro sentido. Luego, el sistema de clausura documentado en nuestro oratorio no era nuevo en Marraqués, ni, seguramente, en la ciudad andalusí. A veces los testimonios contemporáneos, aunque parezcan anecdóticos, ayudan a comprender las informaciones arqueológicas, por difusas y aisladas que nos parezcan. Seguiré en próximas columnas.

