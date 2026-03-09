Cristian Maldonado dimite como diputado de la Diputación de Badajoz por "motivos personales"

El socialista Cristian Maldonado dimite como diputado provincial en la Diputación de Badajoz. Su renuncia se hizo efectiva el pasado 27 de febrero durante el pleno ordinario en la institución provincial. El diputado argumentó que tomaba esta decisión por "motivos personales".

Maldonado entró en la diputación cuando Miguel Ángel Gallardo dimitió para entrar en la Asamblea de Extremadura. El alcalde de La Coronada (Badajoz) deja la institución nueve meses después de llegar a ella.

"Imposible seguir con la misma intensidad"

La renuncia de Cristian Maldonado se trató en el pleno de la diputación pacense el pasado 27 de febrero dentro del Control de otros órganos corporativos. Concretamente, el asunto aparecía como "Renuncia al cargo de Diputado Provincial presentada por don Cristian Maldonado Muñoz". En esta sesión plenaria, el secretario de la institución leyó un escrito que hizo llegar Maldonado a la presidencia de la diputación el pasado 9 de febrero. En él decía: "Estimados miembros de la corporación, por medio de la presente, presento mi dimisión como diputado por motivos personales".

En este texto, señalaba que estos asunso le hacían "imposible seguir trabajando con la misma intensidad que hasta ahora". Asimismo, señalaba que era consciente de "que el ejercicio de responsabilidades públicas exigen un gran esfuerzo el cual me es imposible atender".

Agradecimiento y fin a su etapa

Al mismo tiempo, agradeció a "la Diputación Provincial de Badajoz por la confianza depositada en mí durante este tiempo y, de manera especial, a Raquel del Puerto por su apoyo, cercanía y respaldo". Además, reclamó que la dimisión se hiciera efectiva "desde el momento en el que legalmente corresponda". Esto ocurrió, el pasado 27 de febrero.

El secretario de la corporación indicó que con este trámite en sesión plenaria se cumplía con lo que dispone el artículo 208 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y del artículo 94 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. A efectos de esta renuncia se tiene que declarar la vacante y solicitar a la Junta Electoral el acta de la siguiente diputada.

El nombre de la sustituta de Maldonado ya se conoce: María Josefa Benavides Méndez, alcaldesa del Ayuntamiento de Palazuelo.

Nueve meses de servicio a la provincia

El alcalde de La Coronada ha servido durante nueve meses a la provincia. Con su llegada a la institución, la presidenta le otorgó la responsabilidad de la Escuela de Tauromaquia que hasta entonces era responsabilidad de Saturnino Alcázar.

La última vez que compareció ante los medios fue el pasado 20 de enero cuando hicieron balance del curso de la mencionada escuela y pusieron los mimbres a este curso que comenzaba. En esta rueda de prensa anunció, junto con Inmaculada Galache, coordinadora de la escuela, y Luis Reinoso, director artístico, la incorporación de la figura de un psicólogo para la misma.

Noticias relacionadas

Este diario ha intentado contactar con Cristian Maldonado sin lograrlo para conocer de primera mano los motivos de su cese. Poco ha trascendido de esta decisión del primer edil de La Coronada, tampoco de si su sustituta, Benavides Méndez será la encargada de gestionar tauromaquia o, por el contrario, habrá una reestructuración de las áreas de la Diputación de Badajoz.