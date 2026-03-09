Almendralejo
Deporte y salud para todos
Centenares de mujeres participaron en la carrera de la Igualdad celebrada en Almendralejo que recaudó fondos para el Extremadura Femenino
La Carrera por la Igualdad se ha convertido en Almendralejo en ese gran acontecimiento de marzo que simboliza la presencia de la mujer y su fuerza en la sociedad. Este año, además, el domingo coincidió con el día exacto del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y la ciudad lo celebró como merecía.
Centenares de mujeres, y algunos hombres y jóvenes que también quisieron sumarse, recorrieron los tres kilómetros de la Carrera por la Igualdad que pasó por algunas calles céntrica. Algunos se lo tomaron en serio y se focalizaron en ganar la carrera, pues había premios para los tres primeros de cada categoría. Otras, la mayoría de ellas, lo vivieron como una jornada de convivencia donde unirse a compañeras, amigas y familiares y celebrar que el papel de la mujer ya es más que preponderante en nuestra sociedad.
La igualdad se sigue celebrando porque es un hito esencial para el normal desarrollo de una sociedad, pero en Almendralejo esa expresión y combinación con el deporte ha gustado mucho a los participantes.
Este año, toda la recaudación ha ido destinada al club Extremadura Femenino, que aglutina centenares de niñas practicando fútbol desde bien pequeñas. El club se volcó en la colaboración de la carrera con técnicos, jugadoras y voluntarios que ayudaron en todo lo que pudieron para que todo saliera bien.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús