Actos vandálicos en la plaza de San Francisco
Destrozan en Badajoz la exposición de la campaña que desmonta discursos contra el 8M
Los paneles de la muestra organizada por el ayuntamiento '¿Y para cuándo el día del hombre?' aparecieron partidos en vísperas del Día Internacional de la Mujer
La exposición de la plaza de San Francisco de Badajoz con motivo del Día Internacional de la Mujer apareció destrozada el domingo por la mañana. La campaña de sensibilización '¿Y para cuándo el día del hombre?', organizada por el ayuntamiento con el objetivo de desmontar discursos contra el 8M, ha tenido que ser retirada debido a los actos vandálicos de la noche del sábado, en vísperas de este día.
El concejal delegado de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, ha explicado que la Concejalía de Igualdad le avisó que se habían encontrado los tótems partidos, sólo tres de ellos quedaron en pie. Por ello, la concesionaria municipal de limpieza Viaria se ha encargado de retirar los apoyos y ordenarlo de forma que quedara presentado. Ha señalado que "el vandalismo está a la orden del día", aunque no tiene constancia de otros actos vandálicos relacionados con el 8M.
Durante el mes de marzo iba a estar disponible en la plaza de San Francisco los paneles donde se planteaban discriminaciones vividas por las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada para difundir el mensaje de denuncia de la desigualdad. Tras su desmontaje, la exposición sería puesta a disposición de entidades y centros educativos.
Rubén Galea publicó el domingo en sus perfiles de redes sociales su descontento ante la situación ocurrida la noche del sábado: "Una lástima que tengamos demasiados cabestros conviviendo entre nosotros".
'¿Y para cuándo el día del hombre?'
La Oficina de Igualdad y Violencia del Ayuntamiento de Badajoz organizó la campaña de sensibilización '¿Y para cuándo el día del hombre?' con el objetivo de desmontar comentarios que se escuchan cada año en torno al Día Internacional de la Mujer. La programación se realiza durante el mes de marzo y se incluyen actividades como cine, teatro, exposiciones y conferencias.
El concejal delegado del IMSS, Juancho Pérez, presentó la campaña con motivo del 8M y dio respuesta a la pregunta que eligieron para dar nombre a la programación: "La consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombre aún no se ha alcanzado en ninguna sociedad del mundo. Mientras las mujeres sigan enfrentándose a desigualdades estructurales, discriminación y violencias por el simple hecho de ser mujeres, seguirá siendo imprescindible recordarlo y denunciarlo".
