El estreno de El Circo Encantado en Badajoz queda aplazado al jueves: "La esperanza es lo último que se pierde"

Hay muchas familias en Badajoz que aún conservan las entradas del pasado viernes, cuando estaba previsto el estreno de El Circo Encantado en el Cerro del Viento. Sin embargo, la inauguración quedó paralizada después de que el Ayuntamiento de Badajoz frenara la apertura por un "uso irregular y fraudulento del suministro eléctrico". Desde entonces, padres y madres desconocen si finalmente podrán llevar a sus hijos a una función que ya ha sufrido dos cancelaciones y que, a día de hoy, sigue envuelta en la incertidumbre.

Un estreno que no llega

El Circo Encantado mantiene su intención de actuar en Badajoz a pesar de las dos cancelaciones sufridas en sus estrenos previstos en la capital pacense. La empresa sostiene que su voluntad es subsanar la situación cuanto antes y encontrar una salida que permita finalmente poner en pie el espectáculo. En este sentido, la compañía asegura que no se plantea "abandonar" y continúa trabajando para poder abrir sus puertas este jueves, 12 de marzo.

La directora artística, Sonia Miranda, reconoce que hoy está "tremendamente triste". En medio del "desgaste acumulado" durante los últimos días, explica que la empresa sigue intentando resolver todos los requisitos pendientes para poder desarrollar con normalidad las funciones previstas. Miranda señala además que su marido, Devis Sami Rossi, director general de la compañía, continúa "esperanzado". Cree que, en el momento en que se emita la OCA para el grupo electrógeno, podrán empezar a trabajar. Esa certificación se ha convertido en una de las claves para desbloquear la situación y permitir que el circo pueda operar con todas las garantías.

¿Qué es la OCA?

La OCA es la inspección obligatoria de una instalación eléctrica que realiza un organismo autorizado para comprobar que todo cumple la normativa de seguridad. OCA significa Organismo de Control Autorizado. Se trata, por tanto, de un informe técnico necesario para acreditar que la instalación reúne las condiciones adecuadas y que puede utilizarse sin poner en riesgo a trabajadores ni a asistentes.

Desde la compañía insisten en que el objetivo es cumplir con todo lo necesario para poder estrenar cuanto antes. "En el ayuntamiento siguen pidiéndonos documentación y esto jamás nos ha pasado en otras ciudades. Cuando estábamos en el primer terreno, en Valdepasillas, tampoco nos pidieron la OCA, pero no nos vamos a rendir y vamos a seguir luchando para poder dar las funciones en Badajoz", sostienen.

La compañía lamenta que el proceso está siendo especialmente "complejo" y que la situación no se parece a la vivida en otras ciudades por las que ha pasado este espectáculo.

Desgaste económico y humano

Aún así, El Circo Encantado rechaza la idea de abandonar la ciudad y buscar una alternativa inmediata en otra localidad. "La gente nos pregunta que por qué no nos vamos a otra población pero eso no es tan sencillo, llevábamos desde noviembre tramitando para estar aquí, no se llega de la noche a la mañana a ningún sitio. La gente ve muchas cosas fáciles pero no lo son. Hay ya mucho desgaste humano y económico que la empresa no va recuperar, pero seguimos esperanzados. La esperanza es lo último que se pierde", afirma la directora artística.

La incertidumbre se traslada también a las familias que compraron su entrada hace días. Muchas de ellas siguen pendientes de una fecha definitiva y de una confirmación oficial que les permita saber si el espectáculo podrá celebrarse por fin esta semana.

Situación irregular

Endesa explica que la semana pasada "e-distribución, la filial de redes de Endesa, pudo constatar tras sus actuaciones de revisión y control de la red eléctrica, que el titular del circo se encontraba en una situación irregular al haberse conectado de forma fraudulenta a la red de distribución eléctrica, tal y como consta en el acta de la inspección llevada a cabo".

Por ello, añade que "e-distribución procedió a la desconexión de esta instalación, que no contaba con las protecciones de seguridad que exige la normativa vigente, lo que la convertía en una instalación potencialmente peligrosa. Una vez finalizada la revisión, se dio traslado de la situación al Ayuntamiento de Badajoz, al ser un local de pública concurrencia".

A día de hoy, defienden que no ha cambiado nada: "La situación es que hay fraude y eso supone un riesgo para la seguridad de las personas". Por su parte, desde el Ayuntamiento de Badajoz señalan que "no hay novedades" al respecto.

Pese a todo, El Circo Encantado insiste en que no tira la toalla. La compañía sigue trabajando para poder estrenar en la ciudad y confía en que los trámites pendientes puedan resolverse a tiempo.