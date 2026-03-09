Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Fallece un varón de 86 años en un incendio en su vivienda en Higuera de Llerena (Badajoz)

Los hechos se produjeron a la primera hora de la mañana, cuando el Centro de Emergencias 112 de Extremadura recibió una alerta por presencia de fuego

Un vehículo de la Guardia Civil.

Un vehículo de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Tragedia en la provincia de Badajoz. Un varón de 86 años ha fallecido este domingo tras sufrir una intoxicación por humo derivada del incendio de una vivienda en la localidad de Higuera de Llerena.

Según los datos aportados por el Centro de Emergencias de Extremadura, los hechos se registraron a primera hora de la mañana de este domingo, sobre las 8.00 horas de este domingo, cuando el 112 recibió una llamada en la que se le alertaba de la presencia de fuego en la vivienda.

Noticias relacionadas

Encontraron al hombre sin vida

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron bomberos del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de Badajoz, así como efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario, quienes encontraron al hombre sin vida debido a una intoxicación por monóxido de carbono.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents