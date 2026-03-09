Guardia Civil
Investigan a un vecino de Aceuchal por robar doce rejillas de alcantarillado público y luego venderlas
Se trata de un varón con antecedentes penales
Agentes de la Guardia Civil han investigado a un vecino de la localidad pacense de Aceuchal por el supuesto robo de rejas de drenaje del alcantarillado público de este municipio, para posteriormente venderlas.
La actuación se inició a principios de este mes de marzo, cuando un representante del Ayuntamiento de Aceuchal denunció ante la Guardia Civil la sustracción de doce tapas de drenaje del alcantarillado público que se hallaban instaladas en diferentes calles de la localidad, con el "consiguiente riesgo para peatones, ciclistas y otros conductores "al quedar abiertas con huecos peligrosos".
Posterior venta
Tras esta denuncia, la Guardia Civil inició una investigación practicadas con la colaboración de la Policía Local del municipio, y al tratarse de material susceptible para su venta y entrega en centros de gestión de residuos, los agentes realizaron inspecciones en distintos establecimientos próximos, dedicados a esta actividad.
Así fue como detectaron y localizaron en una empresa de Villafranca de los Barros la entrega de material similar que, tras su análisis, pudieron determinar su coincidencia con las rejas sustraídas en Acechal, según explica la Guardia Civil en nota de prensa.
Antecedentes policiales
Una vez examinada la documentación existente en el centro de gestión de residuos, se pudo constatar la implicación de un vecino de Aceuchal con antecedentes policiales, quien tras robar este material, lo transportó y entregó para su venta en el punto de reciclaje.
Con las pruebas incriminatorias, se le instruyeron diligencias como investigado por su presunta implicación de la sustracción de las rejas de drenaje del alcantarillado público, que han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús