Investigan a un vecino de Aceuchal por robar doce rejillas de alcantarillado público y luego venderlas

Agentes de la Guardia Civil han investigado a un vecino de la localidad pacense de Aceuchal por el supuesto robo de rejas de drenaje del alcantarillado público de este municipio, para posteriormente venderlas.

La actuación se inició a principios de este mes de marzo, cuando un representante del Ayuntamiento de Aceuchal denunció ante la Guardia Civil la sustracción de doce tapas de drenaje del alcantarillado público que se hallaban instaladas en diferentes calles de la localidad, con el "consiguiente riesgo para peatones, ciclistas y otros conductores "al quedar abiertas con huecos peligrosos".

Posterior venta

Tras esta denuncia, la Guardia Civil inició una investigación practicadas con la colaboración de la Policía Local del municipio, y al tratarse de material susceptible para su venta y entrega en centros de gestión de residuos, los agentes realizaron inspecciones en distintos establecimientos próximos, dedicados a esta actividad.

Así fue como detectaron y localizaron en una empresa de Villafranca de los Barros la entrega de material similar que, tras su análisis, pudieron determinar su coincidencia con las rejas sustraídas en Acechal, según explica la Guardia Civil en nota de prensa.

Antecedentes policiales

Una vez examinada la documentación existente en el centro de gestión de residuos, se pudo constatar la implicación de un vecino de Aceuchal con antecedentes policiales, quien tras robar este material, lo transportó y entregó para su venta en el punto de reciclaje.

Con las pruebas incriminatorias, se le instruyeron diligencias como investigado por su presunta implicación de la sustracción de las rejas de drenaje del alcantarillado público, que han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo.