Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de marzo
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
La universidad privada tendrá su primera sede en un edificio que ha comprado a Fundación CB en Badajoz
Se estaba reformando para una residencia de adultos con discapacidad, un proyecto que no seguirá adelante. Será la ubicación provisional de Uninde mientras construye el de diez plantas previsto en la avenida de Elvas
Más de 2.000 personas toman las calles de Badajoz contra la impunidad y el fascismo en el 8M
Durante la manifestación del Día de la Mujer, la plataforma denuncia la falta de protección y critica la gestión de los puntos violeta en la ciudad. Alerta de una sociedad donde los poderosos se protegen entre sí y no rinden cuentas. Además, el colectivo expresa su rechazo a los pactos de la presidenta de Extremadura con la ultraderecha: "El feminismo no es moneda de cambio política"
La residencia Lisardo Sánchez de Badajoz busca donativos para afrontar una reforma obligatoria y evitar su cierre
La hermana Rocío Botero explica que la obra, exigida por la normativa, es "necesaria" y que cualquier aportación, por pequeña que sea, será bienvenida para garantizar la continuidad del centro, que atiende a 30 mayores
Ana Rivero presenta hoy en Badajoz un libro que rescata cincuenta años de historia desde dentro del Congreso
El acto, abierto a todos los públicos, se celebra a las 19.00 horas en el edificio de Fundación CB (Montesinos, 22)
Badajoz abre una ventana al arte de Syunmyo Masuno
Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge esta tarde una charla sobre uno de los grandes diseñadores contemporáneos de jardines
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús