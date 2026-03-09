Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Se estaba reformando para una residencia de adultos con discapacidad, un proyecto que no seguirá adelante. Será la ubicación provisional de Uninde mientras construye el de diez plantas previsto en la avenida de Elvas

Durante la manifestación del Día de la Mujer, la plataforma denuncia la falta de protección y critica la gestión de los puntos violeta en la ciudad. Alerta de una sociedad donde los poderosos se protegen entre sí y no rinden cuentas. Además, el colectivo expresa su rechazo a los pactos de la presidenta de Extremadura con la ultraderecha: "El feminismo no es moneda de cambio política"

La hermana Rocío Botero explica que la obra, exigida por la normativa, es "necesaria" y que cualquier aportación, por pequeña que sea, será bienvenida para garantizar la continuidad del centro, que atiende a 30 mayores

El acto, abierto a todos los públicos, se celebra a las 19.00 horas en el edificio de Fundación CB (Montesinos, 22)

Noticias relacionadas

Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge esta tarde una charla sobre uno de los grandes diseñadores contemporáneos de jardines