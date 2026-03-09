Raúl Gil, nuevo director del centro penitenciario de Badajoz tras la jubilación de José Manuel Guerrero

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha nombrado a Raúl Gil nuevo director del Centro Penitenciario de Badajoz. El relevo se produce el próximo viernes tras la jubilación del actual responsable de la prisión, José Manuel Guerrero.

Raúl Gil es licenciado en Biología en la especialidad de Ciencias Medioambientales por la Universidad de Alcalá de Henares. En 2010 accedió al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

Tras su incorporación, asumió diversas funciones tanto en el área de interior de las prisiones Madrid II, Madrid III, Madrid VI, Teruel y Badajoz como en los servicios centrales de la Administración Penitenciaria. En 2020 accedió al Cuerpo Especial y, desde entonces, ha estado al frente de la Subdirección de Régimen en la prisión de Badajoz.

Por su parte, Jose Manuel Guerrero Polo se jubila tras seis años al frente como director del centro penitenciario de Badajoz y veinticuatro como subdirector. Tomó posesión del cargo en mayo de 2020 y le tocó gestionar la etapa del covid, que ha definido como "muy complicada".

Guerrero es diplomado en Magisterio por la Universidad de Granada, ingresó en 1983 en el Cuerpo de Ayudantes, momento en el que se incorporó al Centro Penitenciario de Córdoba. En 1987 pasó a formar parte del Cuerpo Especial y a desempeñar su trabajo en diferentes áreas de la prisión El Acebuche (Almería). En 1996 fue nombrado subdirector de Régimen del Centro Penitenciario de Badajoz y en 2020, director; puesto este último que ha ejercido hasta su jubilación.

Estado del centro penitenciario

Guerrero Polo definió como "muy positiva y satisfactoria" su etapa como responsable del centro. Aunque reconoció que se marcha con algo pendiente: haber terminado las obras de eficiencia energética, que tienen previstas que concluyan el 30 de junio. "Han sido complicadas, puesto que el centro no ha cerrado". Se ha remodelado la cocina, la panadería, las fachadas y las cubiertas. Además, se ha puesto un huerto solar, han arreglado todas las ventanas y las puertas de los internos.

En este momento hay 420 internos en la prisión y en tercer grado en control telemático son aproximadamente unos 100, mientras que tiene una capacidad óptima de 600. No obstante, tuvieron que cerrar algunos departamentos debido a las obras que se están realizando. También se dispone de un servicio de gestión de penas, donde se cumplen otras medidas alternativas, como son los trabajos de beneficencia de la comunidad y las suspensiones de condenas.

El exdirector afirmó que el máximo de internos ha llegado a estar en 1.000. El perfil de delitos más comunes son contra la propiedad, contra la salud pública y violencia de género.

En cuanto a cómo están los centros extremeños con respecto al resto del país, el exdirector declaró que las infraestructuras son antiguas, ya que son de los años 80, pero todas las mejoras que se están haciendo "ayudarán a ponerlo más cerca de las nuevas prisiones de España".