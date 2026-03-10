Más de 300 familias piden ampliar plazas en el IES San Fernando de Badajoz

Más de 300 madres y padres de alumnos de distintos centros educativos de Badajoz han presentado una solicitud ante la Delegación Provincial de Educación para reclamar la apertura de una línea adicional en el IES San Fernando, ante el notable incremento de peticiones de plaza para el próximo curso escolar.

Durante el proceso de admisión en los institutos de la ciudad, el centro ha contabilizado 178 solicitudes, de las que más de 120 lo situaban como primera opción. Pese a ello, el instituto dispone en estos momentos de cuatro líneas de entrada, una capacidad que permite incorporar únicamente a 78 estudiantes de nueva matriculación. Esta limitación dejaría sin plaza a un número importante de alumnos que desean continuar allí su formación.

En la argumentación del escrito remitido a Educación, las familias denuncian un agravio comparativo para el alumnado de la margen derecha de Badajoz, al considerar que esta zona cuenta con menos oferta de centros públicos que otras áreas de la ciudad, lo que obliga a parte del alumnado a desplazarse incluso al otro lado del río.

Disponibilidad de espacio

Ante este escenario, numerosas familias afectadas, muchas de ellas procedentes del CEIP Puente Real y de otros colegios cercanos como el CEIP Juan Vázquez o el CEIP San Fernando, han decidido organizarse para trasladar su malestar y preocupación a la administración educativa.

Como parte de esta movilización, han reunido más de 300 firmas con el objetivo de pedir formalmente la creación de una nueva línea educativa en el instituto.

Según explican los padres y madres, el propio IES San Fernando habría solicitado a la Dirección Provincial de Educación la ampliación de su oferta educativa, apoyándose en la alta demanda existente y en la disponibilidad de espacio dentro de sus instalaciones para asumir ese incremento. No obstante, según las familias, esta propuesta habría sido rechazada.

Una de las madres afectadas, Beatriz R.S., relata que el centro, les habría explicado que "no entienden que hayan denegado la ampliación, teniendo el instituto tantos medios".

Además, opina que la situación "genera una situación de desigualdad entre centros y familias, ya que no se aplican criterios homogéneos para la planificación de unidades escolares".

Comparaciones con otros institutos

Los afectados defienden que esta ampliación permitiría atender una necesidad real de escolarización en la zona. Además, recuerdan que en otros centros de Badajoz sí se han adoptado medidas parecidas en circunstancias similares, como ocurrió con el IES Bioclimático, donde se habilitaron líneas adicionales o en el Seminario Metropolitano San Atón.

Beatriz R.S. explica a este diario que la alternativa que se les ofrece es el IES Castelar, un centro en el que sí existen plazas disponibles. Sin embargo, subraya que "se encuentra al otro lado de la barriada, cruzando el puente", por lo que muchas familias defienden que sus hijos puedan estudiar en el instituto más cercano a su zona de residencia.

Asimismo, desde el propio instituto se habría trasladado a las familias que el centro cuenta con espacio suficiente y recursos adecuados para poner en marcha una quinta línea, una medida que consideran viable y necesaria para responder a la demanda actual.