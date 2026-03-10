Apoyo al ciclismo de la comarca
El ayuntamiento de Monesterio se convierte en el mayor espónsor del equipo ciclista Ankay
Compromete una subvención municipal para que el maillot del conjunto luzca el escudo de la localidad
Antonio Calderón, director deportivo de Ankay, agradece esta aportación que ayudará a financiar los gastos en desplazamientos
La alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, acompañada por el concejal de deportes, Francisco Javier Granadero, acudieron a la sede del equipo ciclista, Ankay Team, para formalizar el compromiso adquirido con su director deportivo, Antonio Calderón, por el que, el ayuntamiento entra a formar parte del patrocinio del conjunto durante esta temporada.
El pasado mes de enero, durante el acto de presentación oficial del equipo, la alcaldesa adelantó que, el ayuntamiento “tenía que apoyar económicamente” este proyecto deportivo que, este año, se ha visto reforzado con corredores de renombre y está participando en las principales competiciones de nuestro país, con su inclusión, por primera vez, en su larga trayectoria, en el Campeonato de España.
Con este acuerdo, el ayuntamiento de Monesterio, adelanta, Calderón, “se convierte en el mayor espónsor” del equipo ciclista que, actualmente cuenta con un total de 19 empresas colaboradoras. La subvención aclara el director deportivo, “se formalizará a través de los próximos presupuestos municipales” y ayudará a financiar los gastos que se originan en los “desplazamientos y alojamientos” de los corredores.
Visibilidad
El apoyo del ayuntamiento, “tendrá retorno económico directo”, asegura Antonio Calderón. “Estamos participando en grandes eventos deportivos por toda España, con alguna incursión en pruebas internacionales”, señala el responsable del equipo, consciente de la importancia de este tipo de colaboración para promocionar la marca Monesterio.
“El ayuntamiento tenía que estar”, afirma Calderón. Al día de hoy, Ankay es uno de los conjuntos más conocidos y respetados del ciclismo extremeño. La apuesta del empresario y su amor por este deporte han conseguido que en los últimos años el nombre de Monesterio brille a través de sus grandes resultados deportivos. Cabe destacar que, en la última temporada, el equipo ciclista monesteriense consiguió 9 Campeonatos de Extremadura, en diferentes categorías. A ello se une el impulso al deporte local y de toda la comarca. El conjunto cuenta con corredores de Santa Olalla y Arroyomolinos de León, (Huelva); Valencina de la Concepción, (Sevilla); o Cabeza la Vaca, Monesterio, Fregenal de la Sierra, Llerena, Calera de León y Almendralejo, de la provincia pacense. Este año destacan como jefes de filas los campeones extremeños Jaime Moreno y Nico Montero.
Una vez formalizado el compromiso, la indumentaria oficial del conjunto, “lucirá en lugar preferente” el escudo oficial de Monesterio.
