En el Pabellón Polideportivo Municipal de Monesterio

Convivencia entre las mujeres que participan en los programas deportivos municipales para conmemorar el 8M

Pertenecen a los programas que actualmente desarrolla el ayuntamiento de Monesterio a través de los proyectos, El Ejercicio de Cuida y Dinamización Deportiva de la mancomunidad de Tentudía

Algunas de las asistentes a la convivencia deportiva por el 8M

Algunas de las asistentes a la convivencia deportiva por el 8M / Cedida

Rafael Molina

Monesterio

 Monesterio sigue organizando actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La programación oficial se cerrará el próximo jueves, con la charla, ‘Cuando la mujer avanza, la sociedad no retrocede’, organizada por la Asociación de Mujeres Rurales, Sierra de Aguafría, en la que, además, se rendirá homenaje a dos de sus asociadas.

 Este lunes, el ayuntamiento congregó en las instalaciones del polideportivo municipal a más de 90 mujeres, en una convivencia deportiva, en la que coincidieron las usuarias de los programas municipales que actualmente se desarrollan con el objetivo de mejorar la salud física a través de los proyectos, El Ejercicio te Cuida y el programa de Dinamización Deportiva de la mancomunidad de Tentudía.

Exhibición deportiva y desayuno

 Esperanza Boza, dinamizadora deportiva de la mancomunidad, ha destacado la importancia de estas actividades que, además del entrenamiento funcional y el equilibrio, la flexibilidad o la salud cardiovascular, “para un envejecimiento activo”, permite la “socialización”, o incluso, el alivio y la prevención de distintas enfermedades.

 La actividad consistió en un “encuentro” entre las mujeres que practican actividad física. La cita contó con la presencia de sus monitores, las técnicas de la Oficina de Igualdad de la mancomunidad de Tentudía, su presidenta, Felicidad Hernández, la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas y la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz.

 Las participantes practicaron diferentes coreografías de aerobic. A continuación, se procedió a la lectura de un manifiesto con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. La actividad concluyó con un desayuno compartido y la entrega de un pequeño recuerdo conmemorativo.

 Una jornada, “muy divertida, con un ambiente muy distendido”, en la que coincidieron mujeres de los dos programas deportivos específicos que actualmente se vienen desarrollando en el municipio, con entrenamientos de una hora de duración, tres días a la semana.

 En el caso concreto del programa de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad, su objetivo principal es organizar eventos y fomentar hábitos saludables en niños, jóvenes, mujeres y mayores, unificando recursos que lleguen a todos los municipios del territorio. Por su parte, el programa, El Ejercicio te Cuida, promueve la actividad física en personas mayores de 55 años, para mejorar su salud, combatir el sedentarismo y prevenir la dependencia.

 Ambos programas están abiertos a hombre y mujeres. No obstante, “sin que sepamos la causa concreta”, indica Esperanza Boza, en Monesterio los hombres declinan a participar de estas actividades. “Queremos que vengan, que disfruten del ejercicio físico y descubran las ventajas que proporciona para su salud”, expresa la dinamizadora deportiva. “Los invitamos a que acudan a alguna de nuestras sesiones” y destierren esos factores sociales, culturales o motivacionales que los apartan de “poder disfrutar de actividades grupales, estructuradas, aprovechando las instalaciones deportivas del municipio

