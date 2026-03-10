La Diputación de Badajoz destina 2,5 millones para mejorar infraestructuras deportivas

La Diputación de Badajoz destinará 2,5 millones de euros para mejorar las infraestructuras deportivas de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Los ayuntamientos podrán financiar con esta ayuda las actuaciones dirigidas a la construcción, rehabilitación, reformas, accesibilidad, conservación, y mantenimiento, así como la adquisición e instalación de sus equipamientos. Entre las actuaciones más demandadas por los municipios figuran la modernización de pabellones, la cobertura de espacios deportivos al aire libre, la iluminación de pistas, la renovación del césped artificial o la creación de pistas multideporte y de pádel.

La presidenta de la diputación, Raquel del Puerto, ha presentado este martes dos convocatorias de subvenciones. Por un lado, el nuevo plan desarrollado por primera vez con la mejora de infraestructuras deportivas, y por otro, continuar con la séptima edición del programa de redacción de proyectos técnicos, dotada con 600.000 euros.

Ambas convocatorias se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por lo que los ayuntamientos y entidades locales menores podrán presentar sus solicitudes a partir de mañana y durante un plazo de quince días naturales.

Raquel del Puerto ha afirmado que este nuevo plan "surge de la necesidad de atender una reclamación entre los municipios de tener de que actuar en las instalaciones deportivas, muchas de ellas deterioradas o insuficientes ante la creciente demanda de actividad física".

1.000 euros para cada municipio

Cada municipio podrá recibir hasta 100.000 euros para ejecutar estas actuaciones. Además, según la diputación, la convocatoria contempla el pago anticipado de la subvención, con posterior justificación de los fondos, para facilitar la solvencia económica de las entidades locales y garantizar la ejecución de las obras. Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de mayo de 2027.

La presidenta ha señalado durante su intervención que la mejora de estas infraestructuras no solo repercute en la calidad de los servicios públicos, sino que contribuye también a "fomentar la actividad física, promover hábitos de vida saludables y mejorar la salud pública, ayudando a prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo".

El sistema de concesión de las ayudas se resolverá por orden de entrada de las solicitudes en el Registro General de la Diputación, garantizando, según indicó la presidenta, un procedimiento transparente y riguroso.

Redacción de proyectos técnicos

La diputación también pone en marcha la séptima convocatoria de subvenciones para financiar la redacción de proyectos de obra, memorias valoradas y estudios técnicos necesarios para la ejecución de infraestructuras municipales.

Esta línea cuenta con una dotación de 600.000 euros y permitirá conceder hasta 15.000 euros por municipio, aunque cada entidad podrá presentar varios proyectos siempre que no supere ese límite global. Esta edición prioriza como novedad la redacción de proyectos de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en edificios municipales, con el objetivo de impulsar la descarbonización de los servicios públicos y fomentar la eficiencia energética en los municipios de la provincia.

Otros criterios a valorar será la población del municipio, la falta de personal técnico especializado o el hecho de no haber recibido ayudas en convocatorias anteriores. También, se priorizarán proyectos relacionados con la rehabilitación de edificios públicos, presas o estudios de inundabilidad.

Esta convocatoria ha permitido destinar más de 3,25 millones de euros a la redacción de 334 proyectos técnicos en distintos municipios de la provincia en los últimos seis años, "facilitando la planificación de infraestructuras y apoyando al sector de la consultoría técnica".

La presidenta destacó que ambas convocatorias contribuirán también a "impulsar la economía local" mediante la contratación de empresas y la creación de empleo, especialmente en el ámbito rural. Destacó que estas iniciativas "refuerzan la cohesión territorial y ayudan a combatir la despoblación", al permitir que los municipios dispongan de mejores servicios públicos e infraestructuras.

