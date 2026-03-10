Última hora
Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz
El suceso se ha producido sobre las 9.00 horas en la zona de Ronda Norte
Se trata de Juan Cabanillas Adámez, de 69 años y vecino del edificio
Un hombre ha fallecido esta mañana tras precipitarse por el hueco de un ascensor desde un segundo piso de un edificio en Badajoz. En concreto, el suceso se ha producido a las 9.05 horas de este martes en la calle Eugenio García Estop, en la zona de Ronda Norte.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, así como patrullas de la Policía Nacional, Policía Local y ambulancias del Servicio Extremeño de Salud y Cruz Roja. También ha llegado el furgón de Medicina Legal.
Según ha podido saber este diario, se trata de Juan Cabanillas Adámez, de 69 años, quien residía en la segunda planta del edificio desde hace ocho o nueve años con su mujer y su hija, de lo que se deduce que fue en esa altura donde cogió el ascensor.
Tenía un negocio de máquinas de coser Alfa, junto al Hospital Centro Vivo, a donde se dirigía a trabajar esta mañana. Era el gerente propietario del servicio oficial en Badajoz. Además, estaba a punto de jubilarse; el próximo 1 de abril traspasaba el local de la calle Sor Agustina.
En el portal se suceden las muestras de dolor entre los familiares, que están siendo atendidos por Cruz Roja.
Se desconocen las causas
Por el momento se desconocen las causas por las que se ha precipitado, que ya están siendo investigadas por las autoridades allí presentes, aunque no se descarta que sea un accidente, confirma Policía Nacional.
Cabe destacar que el suceso ha tenido lugar en el bloque número 31, que tiene seis alturas, bajo y entreplanta. Al parecer, el ascensor había pasado la inspección recientemente.
