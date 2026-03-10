Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Segunda Federación Femenina

Goleada del Sport Extremadura para afianzar el liderato

El conjunto pacense arrolló al Juan Grande tras imponerse por 7-1 y amplía a siete puntos su ventaja al frente de la clasificación tras el pinchazo del Málaga

Amanda pisa área rodeada por varias rivales.

Amanda pisa área rodeada por varias rivales. / José Antonio Rodríguez/Tufotoenfoco

Alberto Aranda

Badajoz

El Sport Extremadura firmó una contundente victoria ante el Juan Grande tras imponerse por 7-1 en un encuentro dominado con claridad por el conjunto pacense. El equipo dirigido por Juan Carlos Antúnez respondió con autoridad a la derrota de la jornada anterior y consolidó su posición en lo más alto de la clasificación.

El partido comenzó con un guion inesperado. El cuadro visitante se adelantó en el minuto 8, obligando al Sport Extremadura a reaccionar. La respuesta local no tardó en llegar y Alba Zafra igualó el encuentro en el 19' al transformar un penalti. A partir de ese momento, el dominio pacense fue cada vez más evidente. Amanda Chaves y Saioa ampliaron la ventaja antes del descanso, permitiendo a las locales marcharse a vestuarios con un claro 3-1.

Tras la reanudación, el Sport Extremadura mantuvo su intensidad ofensiva y terminó de sentenciar el partido en apenas unos minutos. Amanda Chaves volvió a ver puerta en el 50' y, poco después, Alba Zafra firmó su segundo tanto desde el punto de penalti para colocar el 5-1 en el marcador.

El vendaval ofensivo pacense no se detuvo ahí. Ana Herrera se sumó a la lista de goleadoras en el 62' e Ivet Muria cerró la goleada con el definitivo 7-1.

Noticias relacionadas

Con este triunfo, el Sport Extremadura se mantiene líder en solitario y amplía su ventaja hasta los siete puntos después del empate del Málaga ante Olympia Las Rozas. El próximo compromiso llevará a las pacenses hasta Gran Canaria, donde se enfrentarán al Guiniguada Apolinario con la intención de seguir acercándose al título.

