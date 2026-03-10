Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la N-432

Grave accidente de tráfico en Badajoz: cinco heridos al colisionar una ambulancia y un turismo

La carretera está cortada y existe un vial alternativo para el tráfico

Grave accidente de tráfico en Badajoz: cinco heridos al colisionar una ambulancia y un turismo.

Grave accidente de tráfico en Badajoz: cinco heridos al colisionar una ambulancia y un turismo. / Santi García

Ascensión Martínez Romasanta

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

Tres personas heridas graves y otras dos leves es el resultado del accidente de tráfico que ha tenido lugar este martes en la carretera N-432, popularmente conocida como carretera de Sevilla. En la colisión se han visto implicados una ambulancia y un turismo, según acaba de informar la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro vial se ha producido pasadas las 15.00 horas, en el kilómetro 16,7 y ha consistido en un choque frontal.

Como los vehículos han quedado parcialmente en la calzada y al lugar del siniestro se han acercado ambulancias y un helicóptero, además de los bomberos, la vía permanece cortada y se ha tenido que habilitar un paso alternativo por un camino asfaltado paralelo a la carretera.

El lugar del accidente está en el término municipal de Badajoz.

Este diario seguirá informando.

