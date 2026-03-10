Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

La Guardia Civil investiga a tres personas por simular un robo en un restaurante de Quintana de la Serena

Tras la inspección técnico-ocular y el análisis del sistema de videovigilancia, los agentes detectaron indicios que apuntaban a que el robo denunciado podría no haberse producido tal y como se había relatado.

Imagen facilitada por la Guardia Civil.

Imagen facilitada por la Guardia Civil. / Guardia Civil

Samuel Sánchez

Quintana de la Serena

La Guardia Civil ha investigado a tres vecinos de Quintana de la Serena y Campanario (Badajoz) por su presunta implicación en el robo en un establecimiento hostelero de Quintana de la Serena y la posterior simulación del delito.

Según ha señalado el Instituto Armado en una nota, la investigación se inició a principios de febrero, cuando el gerente del restaurante denunció ante la Guardia Civil un robo en el interior del local. Según su relato, autores desconocidos habrían accedido al establecimiento y sustraído el dinero de las máquinas recreativas instaladas en el local, además de un ordenador portátil y 50 euros de la caja registradora.

Tras la inspección técnico-ocular y el análisis del sistema de videovigilancia, los agentes detectaron indicios que apuntaban a que el robo denunciado podría no haberse producido tal y como se había relatado.

Las pesquisas permitieron determinar que el propio responsable del negocio, con la colaboración de otras dos personas de su entorno, habría forzado las máquinas recreativas para apoderarse del dinero que contenían en su interior y denunciar posteriormente los hechos como un robo.

Con las pruebas recabadas, la pasada semana la Guardia Civil localizó a los tres implicados y les instruyó diligencias penales por su presunta implicación en el robo y por simulación de delito.

Noticias relacionadas

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Castuera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  3. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  4. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  5. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  6. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  7. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Vídeo | Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz

Vídeo | Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz

Uno de los investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: "Están buscando un cabeza de turco"

Uno de los investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: "Están buscando un cabeza de turco"

Vídeo | Declaraciones de uno de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas

El PP de Don Benito reivindica su legado y asegura que el ayuntamiento tiene 13,2 millones de remanente

El PP de Don Benito reivindica su legado y asegura que el ayuntamiento tiene 13,2 millones de remanente

La Diputación de Badajoz destina 2,5 millones para mejorar infraestructuras deportivas

La Diputación de Badajoz destina 2,5 millones para mejorar infraestructuras deportivas

Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz

Fallece un hombre tras precipitarse por el hueco de un ascensor en Badajoz

La Guardia Civil investiga a tres personas por simular un robo en un restaurante de Quintana de la Serena

La Guardia Civil investiga a tres personas por simular un robo en un restaurante de Quintana de la Serena

Convivencia entre las mujeres que participan en los programas deportivos municipales para conmemorar el 8M

Convivencia entre las mujeres que participan en los programas deportivos municipales para conmemorar el 8M
Tracking Pixel Contents