Los hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas abandonan el cuartel de Zafra sin declarar

Los dos hermanos de Hornachos (Badajoz) que son investigados por el caso de la desaparición de Francisca Cadenas abandonan el cuartel de Zafra sin continuar con las declaraciones. Lo hacen porque según sus letrados no cuentan con la información necesaria para continuar prestando testificales a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En la tarde de este martes, estaban citados los dos varones para proseguir con las declaraciones que comenzaron el lunes. A diferencia de la primera ocasión, los letrados que los defienden han atendido a los numerosos medios de comunicación que aguardaban a las puertas del cuartel. Así, José Duarte y Aurelia Martín han informado instantes antes de acceder a las instalaciones del Instituto Armado que iban a reclamar a los agentes una serie de información para decidir si continuaban prestando declaración o si, por el contrario, lo desestimaban.

Sin elementos esenciales de la investigación

Duarte ha señalado que "a diferencia de ayer" reclaman a la unidad de la benemérita que les "facilite los elementos esenciales por los que han pasado de ser testigos a investigados". Así, el abogado ha reclamado públicamente "a ver si hoy se lo pueden decir".

Cuando han accedido al cuartel han solicitado "algo que jurídicamente es exigible para cualquier defensa, los elementos esenciales de la investigación". Los miembros de la UCO "han facilitado lo que ellos han considerado que es suficiente", condicionado con el límite que tienen, ya que aún está decretado el secreto de actuaciones. Con los elementos que han facilitado, "insuficientes" para sus letrados, les han informado que seguirán colaborando "cuando se levante el secreto de sumario".

Duarte y Martín han puntualizado que les han dado "algo muy genérico". Esto se ha basado en parte de las investigaciones y testificales, "declaraciones de la localidad y poco más". Aunque aducen que no disponen de ninguna información sobre la identidad de quienes aportan estos datos debido al secreto de las actuaciones. Con esta información que definen como genérica "no puedes defender una defensa material a nadie", han aseverado.

En libertad y sin cargos

Los dos hermanos investigados han quedado libres y sin cargos. Han abandonado las dependencias de la Guardia Civil junto a sus letrados. Lo han hecho sin ningún cargo sobre ellos porque, según indica Duarte, no hay "un indicio suficientemente potente" contra ellos.

"Han venido en libertad y se han ido en libertad porque realmente no hay ese indicio potente", ha dicho Duarte. Ante la falta de esa incriminación directa es por lo que han insistido tanto desde el lunes para que les facilitaran la información básica.

Piensan en demandar

José Duarte ha reconocido que desde la tarde del lunes "la localidad ha sufrido una convulsión", al igual que las redes sociales. Al mismo tiempo, ha recordado que "son personas que se tienen que tratar como presuntos inocentes" algo que van a procurar que ocurra así.

El letrado ha señalado que "si no hay nada contra ellos, si la investigación es un poco para intentar averiguar algo y no lo han conseguido, evidentemente, estas personas no pueden seguir sufriendo este trato". Con la nueva situación de los dos varones, ha dicho que "muchas personas de la localidad entenderán que se estaban equivocando" y afirma que todavía "están a tiempo de rectificar porque las reclamaciones civiles son costosísimas". De esta manera, ha aseverado que están "pensando en presentar demandas contra ellos" por el daño que le has podido hacer a sus clientes.

Dispuestos a colaborar

Los dos letrados han resaltado la disposición a colaborar por su parte y por la de sus clientes. Muestra de ello es la declaración ante los agentes durante seis horas en la tarde del lunes.

Además de prestar declaración cuando se alce el secreto de las actuaciones, Duarte ha destacado que ante "cualquier elemento que la UCO entienda que deber ser practicado, se va a practicar". En cuanto a los posibles registros en la casa de los dos investigados, el abogado se ha puesto a disposición de esta unidad del Instituto Armado: "Si los agentes entienden que hoy mismo, esta misma tarde pueden acercarse al domicilio, las puertas las tienen abiertas".