Uno de los investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: "Están buscando un cabeza de turco"

"Están buscando un cabeza de turco". Es lo que ha asegurado uno de los dos hermanos que han sido citados a declarar como investigados por la desaparición de Francisca Cadenas hace casi 9 años en Hornachos. El hombre ha hecho estas declaraciones a la prensa este martes en la puerta de su vivienda -situada a escasos metros de la de la familia de la mujer desaparecida- un día después de que se iniciara el interrogatorio de los investigadores de la UCO en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra, que se prolongó durante cerca de seis horas.

A pesar de ellos, el lunes solo dio tiempo a que lo hiciera uno de ellos (su hermano) y su declaración no se ha dado por terminada, por lo que está previsto que se retome esta tarde. Una vez finalice, será su turno.

Los dos investigados salen del cuartel de Zafra, sobre las once de la noche de este lunes, junto a sus abogados, tras el interrogatorio de la UCO. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

En su conversación con los medios de comunicación, ha recalcado que tanto él como su hermano son inocentes y ha señalado que han pasado de testigo a investigados porque "según los vecinos somos los culpables". "Hemos facilitado todos nuestros datos, han estado en nuestras casas... No sabemos a qué viene esto ahora", ha añadido.

Ningún careo

Sobre el interrogatorio de la UCO ha explicado que fueron muchas horas de "preguntas y preguntas" y que se dijeron muchas "mentiras". Asimismo, ha negado que se produjera ningún careo con otras personas.

A preguntas de los periodistas, el hombre ha asegurado que la noche de la desaparición de Francisca Cadenas (el 9 de mayo de 2017) él se encontraba en el Hospital de Mérida -al parecer tenía a un familiar ingresado- y no salió de allí hasta "las once u once y algo", la misma hora a la que desapareció la vecina.

Cuestionado por si su hermano estaba ese día y a esa hora en casa, ha dicho que no podía hablar más. "Cuando se termine esto, voy a soltar todo lo que tenga que soltar sobre todo lo que nos están metiendo", ha dicho.

"Señalados"

"Están indignados y se sienten señalados por personas del pueblo que desconocen absolutamente lo que hay en las actuaciones, pese a lo que están opinando en redes sociales y considerándolos culpables de esta desaparición", ha afirmado su abogado, José Duarte, que los representa junto a Aurelia Martín.

En este sentido, ha lamentado que, a pesar "colaborar y cooperar" en el "exhaustivo" interrogatorio de la UCO, tienen que soportar que se estén vertiendo acusaciones contra ellos en las redes sociales. "No lo vamos a pasar por alto y evidentemente se emprenderán acciones civiles como mínimo, sino penales", ha advertido.

El letrado, a preguntas de la prensa, ha reconocido que sus defendidos se encuentran "sorprendidos y están sufriendo" por haber pasado de testigos a investigados y ha reiterado que desconocen los motivos de este cambio en su estatus procesal porque la causa se mantiene "secreta". A este respecto, Duarte ha mantenido que esta situación genera "indefensión" a sus representados, pese a lo que siguen dispuestos a colaborar y a responder a todas las preguntas de los investigadores, como hizo ayer uno de ellos.

Su relación con Francisca

"Ellos siempre han dicho que no tuvieron ninguna participación en estos hechos", ha insistido el abogado, que como ya hizo tras finalizar la primera jornada de interrogatorio ha vuelto a destacar que si hubiera algún indicio contra ellos, ya habrían pasado a disposición de la autoridad judicial.

En cuanto a la relación que ambos mantenían con Francisca Cadenas, ha explicado que era "de vecindad", la normal entre personas que viven en la misma calle, y ha precisado que la mujer tenía más contacto con la madre de los investigados que con ellos.