Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Vídeo | Los dos hermanos, vecinos de Francisca Cadenas, llegando al cuartel de la Guardia Civil de Zafra junto a sus abogados

Andrés Rodríguez

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: "Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas"

Solo ha dado tiempo a que uno de los hermanos preste declaración y ha negado cualquier implicación en los hechos. El otro declarará previsiblemente este martes

Robótica educativa en Badajoz: niños de Primaria dan clase a futuros maestros en la UEx

Unos 40 estudiantes del colegio Lope de Vega protagonizan una innovadora jornada de aprendizaje inverso

La historia de España a través de los ojos de su taquígrafa: un recorrido de medio siglo por la Democracia

Lleno absoluto en la presentación de 'Luz y taquigrafía: Cincuenta años transcribiendo la Historia de España' es el libro de Ana Rivero y Ana I. Gracia esta tarde en Badajoz

La pareja de Badajoz atrapada en Dubái, por fin en casa: "El viaje ha sido una odisea"

Grego y Juan aterrizaron en España el pasado sábado, después de una semana sin poder salir de Emiratos Árabes y un largo camino de vuelta

Cristian Maldonado dimite como diputado de la Diputación de Badajoz por "motivos personales"

El alcalde de La Coronada dejó su cargo tras la renuncia presentada ante la institución el pasado 9 de febrero

La historia de España a través de los ojos de su taquígrafa: un recorrido de medio siglo por la Democracia

El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: "Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas"

El Vítaly La Mar certifica el playoff tras imponerse al San Antonio

Goleada del Sport Extremadura para afianzar el liderato

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de marzo

Robótica educativa en Badajoz: niños de Primaria dan clase a futuros maestros en la UEx

Vídeo | Los niños se convierten en profesores de futuros docentes gracias a la robótica en Badajoz

La pareja de Badajoz atrapada en Dubái, por fin en casa: "El viaje ha sido una odisea"
