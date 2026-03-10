Robótica educativa en Badajoz: niños de Primaria dan clase a futuros maestros en la UEx

Los roles tradicionales en el aula se invirtieron ayer en el campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura (UEx). Los profesores no eran universitarios, tampoco docentes con años de experiencia, sino alumnos de sexto de Primaria del colegio Lope de Vega. Frente a ellos, escuchando y tomando nota, estaban los futuros maestros que estudian el grado de Educación Primaria.

Esta escena forma parte de una actividad de intercambio basada en robótica educativa, una experiencia en la que los niños explican cómo programan y construyen robots en su colegio.

Niños docentes por un día

"Lo que se está haciendo es un intercambio entre alumnos del colegio Lope de Vega y estudiantes de primer curso del grado de Primaria con robótica educativa", explicaba Daniel Pérez Leitón, coordinador del proyecto de robótica del centro. Pero el matiz más innovador de la jornada está en el cambio de papeles. "El alumnado del colegio se convierte como en docentes de los futuros maestros y maestras de la facultad de Educación".

La iniciativa reunió en la UEx a cerca de 40 alumnos de sexto de Primaria del mencionado centro pacense con los estudiantes de primer curso de Educación Primaria. Durante la jornada, los escolares presentaron varios proyectos desarrollados con kits de LEGO Education, centrados en la resolución de retos de ingeniería.

En concreto, "con WeDo están trabajando un proyecto de fuerza donde tienen que implementar al prototipo de robótica cómo puede transportar peso", detallaba Pérez Leitón. "Y con Spike Prime están trabajando un robot que se mueve de una forma muy alocada y tienen que modificar la estructura para que avance en línea recta".

Daniel Pérez Leitón le da indicaciones a una de las alumnas del Lope de Vega durante la jornada en la UEx. / Santi García

Esa eran las actividades reales, pero más allá de la programación y del montaje, la acción pretendía desarrollar competencias que van mucho más allá de la tecnología. "La robótica también desarrolla competencias como la comunicación o el enseñar a enseñar", señala el docente.

Antes de llegar a la universidad, los estudiantes prepararon en el colegio la sesión que iban a impartir. "La mentalidad con la que vienen es que han preparado algo en el colegio para enseñarlo en la facultad de Educación", explicaba. "Eso hace que el aprendizaje tenga todavía más valor". Para Pérez Leitón, uno de los aspectos más interesantes de la experiencia es observar cómo los alumnos asumen el rol de profesores. "Los alumnos de sexto se convierten en profes de los futuros profes", resume entre sonrisas.

Universidad abierta a los colegios

La actividad se integra en la asignatura de Recursos Tecnológicos, Didácticos y de Investigación del grado de Educación Primaria, donde los universitarios trabajan contenidos relacionados con la competencia digital docente. La profesora Prudencia Gutiérrez Esteban subraya la importancia de este tipo de iniciativas para conectar la universidad con la realidad de los centros educativos.

"Esta actividad es muy importante porque nos permite intercambiar experiencias con colegios", explica. Además, destaca la trayectoria del centro invitado: "El Lope de Vega es un centro reconocido por su trayectoria en proyectos de robótica educativa".

Esther Delgado, a la izquierda, y Emilio Cordero, a la derecha, durante las actividades de robótica en el campus de Badajoz. / Santi García

En esta ocasión, la dinámica rompe con el modelo habitual de aprendizaje. "No es recibir clases como tal, sino un intercambio en el que los niños enseñan qué actividades desarrollan con robots y los universitarios ven cómo se lleva a la práctica en el aula".

El objetivo final es construir comunidad educativa. "Queremos ser una universidad abierta, permeable y en contacto con la sociedad", señala Gutiérrez Esteban. "La idea es crear comunidad entre centros educativos y universidad, compartir recursos y avanzar en una misma línea".

"Nos están enseñando bastante bien"

Para los protagonistas más jóvenes, la experiencia supone un reto tan divertido como inesperado. Esther Delgado, alumna de sexto de Primaria, explica con naturalidad el proyecto que está enseñando a los universitarios: "Les estamos explicando una máquina que hace fuerza. La construimos, le ponemos peso y la va arrastrando. También le podemos poner música, colores o lo que quieras".

La pequeña profesora improvisada también evalúa a sus alumnos adultos: "Se están portando bien", asegura entre risas. Y reconoce que enseñar fuera del colegio tiene su encanto: "Nosotros ya sabemos programar robots, pero enseñarlo fuera del aula está chulo".

Aprendiendo de los niños

En el mismo grupo, sentados en el suelo, los futuros docentes escuchan con atención. Emilio Cordero, estudiante de primer curso del grado de Educación Primaria, reconoce que la experiencia le sorprendió. "Los niños nos están enseñando cómo montar los robots y la verdad es que nos están enseñando bastante bien", afirma. "Se nota que aprenden rápido y que siempre se puede aprender de los niños".

Para él, la actividad también sirve para recordar que la educación no puede quedarse solo en la teoría. "Muchas veces nos basamos demasiado en la teoría y hay que basarse también en la práctica y en el contacto con los niños".

Además, considera que la tecnología será clave en la enseñanza del futuro. "Cada vez todo es más tecnológico y los niños también se tienen que adaptar. Nosotros como profesores también". En esta jornada en el campus pacense, el aprendizaje fue compartido. Y mientras los universitarios descubren nuevas formas de enseñar, los niños del Lope de Vega demuestran que, a veces, los mejores maestros pueden tener solo once años.