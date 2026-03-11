En la tarde de este miércoles
La Banda Municipal de Música ofrece un concierto dedicado a la mujer en el López de Ayala
El espectáculo estará dirigido por Vicente Soler Solano y cuenta con la soprano Mar Morán
El acceso será mediante invitación hasta completar el aforo
La Banda Municipal de Música estará este miércoles a las 19.30 horas en el teatro López de Ayala para ofrecer un concierto con motivo del mes de la mujer, bajo el título ‘Grandiosos clásicos’ .
El espectáculo estará dirigido por Vicente Soler Solano, que garantizará una ejecución magistral de un repertorio cuidadosamente seleccionado para la ocasión. Además, contará con la soprano Mar Morán, quien aportará su talento vocal a la interpretación de diversas piezas gracias a su gran trayectoria musical.
El programa del concierto se dividirá en dos partes y ofrecerá una selección de obras clásicas.
El acceso al concierto será mediante invitación hasta completar el aforo del teatro y los espectadores deben acudir con suficiente antelación, ya que la apertura de puertas se realizará media hora antes del inicio del espectáculo. Una vez comenzado el concierto, por motivos de seguridad, no se permitirá el acceso a la sala.
Mar Morán
La soprano extremeña, natural de Badajoz, comenzó sus estudios musicales en la especialidad de Flauta de Pico. Su formación vocal comienza al ingresar en el conservatorio profesional de música Victoria de los Ángeles en Madrid, donde finaliza sus estudios obteniendo los premios Fin de Grado y Extraordinario de Música de la Comunidad de Madrid en la especialidad de canto, bajo la tutela de Elena Valdelomar.
Terminó sus estudios superiores en la Escuela Superior de Canto de Madrid con matrícula de honor y con la obtención del Premio Fin de Carrera Lola Rodríguez de Aragón 2020. Ha sido becada por la IOA (International Opera Academy) de Gante en el programa de jóvenes talentos para participar en el programa Opera Studio.
Ha ofrecido incontables recitales por toda la geografía española, siendo de gran importancia su participación en festivales nacionales e internacionales como el Pazaislio Muzikos Festivalis de Kaunas, Lituania, el Festival Internacional de Música de Gaia, en Portugal o el Festival Musical de Segovia (MUSEG). Además ha colaborado en varias ocasiones con la Fundación Juan March de Madrid.
