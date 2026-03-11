Sustitución del acerado
Comerciantes del paseo de San Francisco de Badajoz se quejan de las pérdidas por las obras: "Muchos clientes ya ni vienen"
Piden que las obras se realicen "por tramos", de forma que no suponga el corte de toda el lateral comercial
Desde el Ayuntamiento de Badajoz indican que no han recibido ninguna protesta al respecto y que todas las calles en obras son "accesibles"
Propietarios de los negocios ubicados en el lateral del paseo de San Francisco en Badajoz ahora en obras para reparar la plataforma única, reclaman una solución porque consideran que los trabajos se están prologando «demasiado tiempo». Se quejan de que primero fue la instalación de los toldos en el mes de noviembre, después los bolardos que sustituyeron y ahora el cambio de pavimento en la vía.
En concreto, los trabajos que se están llevando a cabo en el lateral del paseo de San Francisco donde se ubican estos locales comerciales están siendo de reforma. Se trata de una mejora de la plataforma única que se encontraba en mal estado.
Para estos empresarios, la situación es «desesperante». «Nos dijeron que para el 28 de marzo estaría acabado, pero esta semana la obra está parada», apunta Felicia García, dueña de la tienda de chucherías ‘Felicia Sweet Events’.
En ese sentido, asegura que está afectando a sus ventas, ya que la inaccesibilidad de la zona, que obliga a rodear el suelo levantado para acceder a su local, impide que los niños que juegan en el paseo así como otros clientes entren en su establecimiento. «Los alumnos de instituto ya ni vienen en el recreo; en verano estarán de vacaciones y tampoco vendrán», lamenta.
De la misma forma, Emilia Ramos, propietaria de ‘La Boutique de Emilie’, coincide en que ha perdido clientes. «Se quejan porque no pueden acceder fácilmente y muchos ya ni vienen», señala. Una situación que ha afectado a sus ventas, considerablemente más bajas en comparación con años anteriores. «Prefiero no contarlo porque es para echarte a llorar», confiesa Ramos.
Dificultad para acceder
Señalan, además, que el lateral es inaccesible para las ambulancias y otros servicios de emergencia. Por este motivo, piden que las obras se realicen «por tramos», de forma que no suponga el corte de toda la calle y no afecte así al funcionamiento de sus negocios. Asimismo, advierten de que, en el caso de que esta situación se prolongue más en el tiempo, están pensando en organizarse para presentar una queja formal.
Desde el Ayuntamiento de Badajoz indican que no han recibido ninguna protesta al respecto y que todas las calles de la ciudad que están siendo reformadas se encuentran «accesibles». En el consistorio explican que están desarrollando actuaciones de renovación del acerado, donde se colocará adoquín de granito en diferentes calles de la ciudad, como el paseo de San Francisco y que continuarán por la calle Vasco Nuñez.
