Vivienda
Don Benito sondea la demanda de viviendas protegidas antes de iniciar promociones del programa Habita Extremadura
El Ayuntamiento busca conocer el interés de los ciudadanos en viviendas asequibles, promoviendo un cuestionario previo al desarrollo de nuevas promociones residenciales
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha publicado encuestas dirigidas a personas interesadas en acceder a viviendas protegidas que se desarrollarán en la ciudad dentro del programa Habita Extremadura, impulsado por la Junta de Extremadura y gestionado por la empresa pública Urvipexsa.
Según han indicado, el cuestionario tiene como objetivo conocer la demanda real de vivienda asequible en el municipio antes de iniciar las promociones previstas.
Viviendas protegidas
En este caso, las promociones contempladas en el programa sumarán medio centenar de viviendas protegidas que se ubicarán en distintas parcelas de la ciudad, concretamente en las calles Luna, Moreno Nieto y Pozo Nuevo.
De igual forma, las viviendas estarán diseñadas con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con superficies adaptadas a las necesidades actuales y posibilidad de garaje y trastero según cada promoción. Desde el Ayuntamiento animan a las personas interesadas a participar en la encuesta, un paso previo para calibrar la demanda y avanzar en el desarrollo de nuevas oportunidades residenciales a precio asequible en Don Benito. Para optar posteriormente a una de estas viviendas será necesario estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda protegida.
