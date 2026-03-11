Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Vivienda

Don Benito sondea la demanda de viviendas protegidas antes de iniciar promociones del programa Habita Extremadura

El Ayuntamiento busca conocer el interés de los ciudadanos en viviendas asequibles, promoviendo un cuestionario previo al desarrollo de nuevas promociones residenciales

Solar en el que se ubicaría la construcción de vivienda protegida en Don Benito.

Solar en el que se ubicaría la construcción de vivienda protegida en Don Benito. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha publicado encuestas dirigidas a personas interesadas en acceder a viviendas protegidas que se desarrollarán en la ciudad dentro del programa Habita Extremadura, impulsado por la Junta de Extremadura y gestionado por la empresa pública Urvipexsa.

Según han indicado, el cuestionario tiene como objetivo conocer la demanda real de vivienda asequible en el municipio antes de iniciar las promociones previstas.

Viviendas protegidas

En este caso, las promociones contempladas en el programa sumarán medio centenar de viviendas protegidas que se ubicarán en distintas parcelas de la ciudad, concretamente en las calles Luna, Moreno Nieto y Pozo Nuevo.

Noticias relacionadas

De igual forma, las viviendas estarán diseñadas con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con superficies adaptadas a las necesidades actuales y posibilidad de garaje y trastero según cada promoción. Desde el Ayuntamiento animan a las personas interesadas a participar en la encuesta, un paso previo para calibrar la demanda y avanzar en el desarrollo de nuevas oportunidades residenciales a precio asequible en Don Benito. Para optar posteriormente a una de estas viviendas será necesario estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda protegida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  3. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  4. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi

Don Benito sondea la demanda de viviendas protegidas antes de iniciar promociones del programa Habita Extremadura

Don Benito sondea la demanda de viviendas protegidas antes de iniciar promociones del programa Habita Extremadura

Detenidos los dos hermanos vecinos de Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda de Hornachos

Detenidos los dos hermanos vecinos de Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda de Hornachos

Tirotean una vivienda de Badajoz contra la que lanzaron cócteles molotov hace dos días

Tirotean una vivienda de Badajoz contra la que lanzaron cócteles molotov hace dos días

Los hermanos vecinos de Francisca Cadenas "están siendo investigados por homicidio", según su abogado

Los hermanos vecinos de Francisca Cadenas "están siendo investigados por homicidio", según su abogado

Badajoz honra a las víctimas del terrorismo en la rotonda de los Corazones: "Las heridas se olvidan, pero lo psicológico no"

Nace un punto de libros de autoayuda y crecimiento personal en la biblioteca de Almendralejo

La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas

La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas

Entregan a la Policía Judicial de Badajoz un fugitivo detenido en Portugal

Entregan a la Policía Judicial de Badajoz un fugitivo detenido en Portugal
Tracking Pixel Contents